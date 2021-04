Il Napoli guidato da mister Gennaro Gattuso è finalmente tornato a ruggire e ad alzare la testa dopo un periodo buio caratterizzato da prestazioni deludenti e risultati negativi. Alcuni giocatori perno della compagine azzurra (come Mertens, Osimhen e Lozano) hanno lasciato l’infermeria e, grazie al loro supporto, ripreso a regalare ai propri tifosi un bel gioco. Dopo le due vittorie in trasferta contro il Milan (1-0) e Roma (2-0), sabato scorso il Napoli ha conquistato anche il terzo successo consecutivo presso lo stadio Diego Armando Maradona battendo il Crotone per 4-3.

Una partita quella contro i calabresi che si è messa subito in discesa nel primo tempo (chiusa all’intervallo per 3-1); la ripresa, invece, è parsa abbastanza in salita. Complice probabilmente la stanchezza al rientro con le rispettive nazionali, gli azzurri si sono fatti rimontare (a causa di due gravi errori difensivi) altri due gol arrivando al pareggio sul 3-3. Per fortuna al 72° è arrivato il gol vittoria, firmato dal terzino Giovanni Di Lorenzo. Grazie alle tre vittorie di fila ottenute nelle ultime settimane, il Napoli è tornato forte sulla rincorsa per un posto in classifica in Champions League. Ad oggi gli azzurri occupano la quarta posizione insieme alla Juventus, a quota 56 punti. Bisogna ingranare la marcia, proseguire la scia di vittorie e non mollare la presa. Adesso Gattuso potrà finalmente contare su tutti i suoi ragazzi rientrati dagli infortuni. Non ci saranno più scusanti.

Il tecnico calabrese, per l’importante sfida di mercoledì all’Allianz Stadium contro la Juventus alle ore 18.45 (recupero del match del girone di andata rinviato per casi Covid), potrà contare di nuovo su Kalidou Koulibaly (assente contro il Crotone per diffida) e sul regista Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco ha dovuto fare i conti con un’infiammazione al tendine tibiale posteriore della gamba sinistra, ma adesso è pienamente recuperato. Questa mattina il Napoli ha ripreso gli allenamenti al centro tecnico di Castel Volturno e Demme ha svolto la seduta a pieno regime con il gruppo. Lo stesso portiere colombiano, David Ospina, che si è fermato a causa di un’infrazione del quarto dito della mano sinistra, si è allenato insieme al resto della rosa.