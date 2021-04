Il like di Alessandra Celentano contro Amici di Maria De Filippi ha suscitato scalpore ma si è trattato di un mero errore. A chiarire la faccenda ci ha pensato la stessa professoressa di danza classica del programma, intervenuta personalmente per ammettere la colpa del suo social media manager che ha erroneamente piazzato un like inopportuno utilizzando la sua pagina ufficiale.

Il fatto è appena successo. Qualche ora fa, dopo la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, ha fatto chiacchierare la polemica di una ex docente, Mia Molinari. Non tutti la ricorderanno ma la Molinari è stata coreografa del talent show di Canale 5 nell’edizione in onda nel 2011 e, a quanto pare, non ha ancora digerito l’addio al programma di Maria De Filippi. Ha ancora molto da ridire e lo ha fatto a mezzo social ottenendo anche il like di Alessandra Celentano contro Amici.

Il “mi piace” è poi scomparso subito dopo ma è stato notato dai fan del programma che hanno chiesto a gran voce spiegazioni innescando una polemica socia.

“Se questo programma ha così poco da donare al paese, mi chiedo perché la gente continui ad alimentare gli ascolti. Perché se non l’avete capito più si continua a guardare questa trasmissione (che si critichi o meno), più continueranno a prenderci in giro. Perché questa è una farsa. Diamo un segnale molto forte, uniamoci e togliamo ascolti a questo teatrino ridicolo che è mascherato da scuola. Non pensate sia l’ora di dare una svolta e far emergere la vera danza?”, le parole della Molinari.

Il like di Alessandra Celentano contro Amici ha stupito tutti dal momento che la maestra di classico è ancora parte integrante del corpo docenti. E infatti c’era una spiegazione: è colpa del social media manager che si occupa di gestire i social per suo conto.

“Questa mattina il social media manager che gestisce i miei account ha erroneamente messo un like ad un post che attaccava Amici, il programma nel quale lavoro da tanti anni e che tanto mi ha dato. Sarei una folle ad approvare delle frasi così insensate e prive di ogni fondamento per cui mi scuso per questo spiacevole errore che nulla ha a che vedere con le mie opinioni personali”, ha chiarito la maestra Celentano.