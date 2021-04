Dieci comici, sei ore di tempo per cercare di restare seri e, allo stesso momento, far ridere gli avversari. LOL Chi ride è fuori è il nuovo show esilarante di Prime Video di cui tutti stanno parlando (e che fa morir dal ridere).

Co-condotto da Fedez e Mara Maionchi, LOL è una sfida a colpi di battute, fino a quando ne resterà solo uno: al vincitore andranno 100.000 da devolvere a un ente benfico a loro scelta. Finora Prime Video ha pubblicato solo 4 dei 6 episodi, in cui possiamo vedere i protagonisti Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna darsi battaglia senza esclusioni di colpi.

Dopo una breve introduzione, il gruppo di comici interagisce tra loro utilizzando una serie di diversi stili: dal monologo allo stand-up, dall’improvvisazione alla commedia fisica. L’obiettivo è quello di strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari. Un esperimento che sembra banale, ma non lo è affatto; la vera difficoltà sta nel far ridere e allo stesso tempo rimanere seri. Più facile a dirsi che a fare; sono infatti diverse le occasioni in cui i comici cedono, ridono delle loro stesse battute, e rischiano l’ammonizione.

Proprio come in una partita di calcio, alla prima risata scatterà il cartellino giallo, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso che indica l’espulsione dal gioco.

LOL Chi ride è fuori mescola la comicità vecchio stile, rappresentata dall’umorista Lillo – al secolo Pasquale Petrolo – e quella dei nuovi comici – Pintus, Fru, Ciro per citarne alcuni – mettendoli a confronto. Il risultato è una vera e propria lezione di improvvisazione, uno spettacolo originale e irriverente: alla fine di ciascun episodio ci si affeziona ai protagonisti di LOL, perché ognuno di loro è una maschera comica diversa e dotata di mille sfaccettature.

Il successo dello show di Prime Video è quindi ben meritato. Il prodotto è fresco e originale; lo spettatore si sente parte dello spettacolo grazie alla messa in scena “teatrale”: i comici sono obbligati a una convivenza forzata di sei ore in cui devono stringere forte i muscoli del viso per evitare anche solo di fare una smorfia, altrimenti scatta la penalità. Ottima anche l’accoppiata Fedez-Mara Maionchi: insieme si divertono, guardano i concorrenti darsi battaglia e mettono un po’ di pepe in questo bizzartro esperimento.

I restanti episodi di LOL Chi ride è fuori verranno pubblicati l’8 aprile, data in cui scopriremo anche il fortunato vincitore della prima edizione. Visto il sorprendente successo sui social, confidiamo che Amazon non tarderà ad annunciare una seconda stagione.