Non giungono buone notizie con merito alla futura disponibilità PS5 e Xbox Series X e S per i prossimi mesi. Le console, soprattutto quella di casa Sony, rischiano di essere ancora introvabili per tutto il 2021 e ancora per parte del 2022. A dichiararlo è Young Liu, CEO dell’azienda Foxconn nota a tutti per la produzione di componenti essenziali per smartphone e altri dispositivi elettronici di largo consumo. Insomma, una voce autorevole che parla con cognizione di causa e soprattutto sulla base di dati inconfutabili in suo possesso.

Non è un mistero che la scarsa disponibilità PS5 come anche della Xbox Serie X e Series S sia dipesa dalla scarsità di chip a disposizione proprio per i prodotti in questione come anche per smartphone e altri device. Se la Foxconn, nei primi due mesi del 2021 è riuscita a mantenere costante la produzione di queste componenti, da marzo e ancor di più nel corrente mese di aprile già calcola di non poter provvedere a rispettare la produzione consueta. Anzi, questa invece di aumentare sulla base della domanda del mercato, si ridurrebbe di circa il 10%.

La flessione sopra indicata si farebbe anche più sensibile nel caso delle console. Per dirla in poche parole, Foxconn come altri produttori potrebbero fornire un maggior numero di chip a partner storici come Apple per beni di più largo consumo come iPhone e iPad. Un numero minore di forniture toccherebbe invece a Sony e Microsoft, di qui la scarsa disponibilità di PS5 e Xbox Series X e S. La situazione dovrebbe restare invariata per diversi mesi, addirittura fino ad inizio 2022.

Chi punta all’acquisto di una delle console di casa Sony o Microsoft dovrà, per forza di cose, accontentarsi di vendite spot in cui la velocità di acquisto sarà determinante. Per molto tempo ancora non vedremo i prodotti tanto agognati disponibili per giorni interi negli store online e neanche in quelli fisici.