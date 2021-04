In Germania a partire da domani verrà diffusa la modalità guida con Google Assistant. Come riportato da ‘smartdroid.de‘, la funzione permette agli utenti di affidarsi all’assistente digitale anche quando si trovano al volante, e necessitano delle informazioni necessarie per giungere a destinazione (cosa che sappiamo quanto essere importante per non perdersi in vicoli sconosciuti o strade che poco si masticano). La modalità guida di Google Assistant include un’interfaccia concepita proprio per evitare il guidatore possa distrarsi, e consente l’accesso ad app musicali, di messaggistica istantanea e ad altre comodità degne di nota (principalmente legate al mondo della navigazione stradale).

L’assistente digitale di Big G non è da meno, al centro anche di questo progetto. Potrete accorgervi a colpo d’occhio delle novità introdotte dalla modalità guida di Google Assistant: icone più grandi per scongiurare il pericolo che l’utente possa distrarsi mentre è al volante (fermo restando che sarebbe meglio ridurre il più possibile le interazioni). L’attivazione della funzionalità (che facciamo presente richiede un dispositivo con almeno 4GB di RAM e Android 9.0 e versioni successive, requisiti che ormai sono divenuti di profilo basso e risultano quindi alla portata dei principali smartphone in commercio) sarà possibile, non appena disponibile, dal menù delle impostazioni di Google Assistant (potrete anche avvalervi del comando vocale dedicato per lanciarlo), procedendo, nell’apposita sezione, all’abilitazione della modalità guida.

L’opzione sarà disponibile in Germania a partire dalla giornata di domani 5 aprile (disponibile negli Stati Uniti da sviariati mesi ormai), ed è probabile il suo debutto venga poi ampliato agli altri Paesi europei nel giro delle prossime settimane (bisognerà avere ancora un altro po’ di pazienza). A quanti di voi farebbe comodo disporre da subito della funzione? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto (anche noi poi vi diremo la nostra).