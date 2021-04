Saranno 27 le partite di Euro 2020 trasmesse in chiaro su Rai 4K in risoluzione Ultra HD (comprese tutte quelle disputate dalla Nazionale italiana). Non servirà passare da Sky (che a propria volta si dedicherà alla trasmissione delle gare in Ultra HD su Sky Q) per godersi la competizione europea alla massima risoluzione possibile. L’accordo è stato raggiunto con tivùsat, fruibile attraverso il satellite grazie all’innesto di un decoder o di una CAM abilitata.

Naturalmente per intercettare Rai 4K, e godersi così le 27 partite di Euro 2020 senza essere necessariamente abbonati a Sky, bisognerà sintonizzarsi sul canale 210 di tivùsat, indirizzando l’antenna satellitare su Eutelsat Hotbird 13 ° Est. Come accennato poc’anzi, occorrerà anche essere dotati di un decoder o di una CAM abilitata con supporto alla risoluzione Ultra HD (necessaria per godersi le partite di Euro 2020 alla massima risoluzione).

Nel caso in cui non ne possediate una e vogliate procedere al suo acquisto, fate attenzione sul prodotto compaia la dicitura ‘CAM tivùsat 4K ULTRA HD’. La voce garantisce il supporto con Enhanced Content Protection (ECP), una tecnologia di protezione molto all’avanguardia attualmente non indispensabile, ma che potrebbe diventarlo in un prossimo futuro (non è possibile dirvi quando, ma non escludiamo questa possibilità). Le 27 partite (di cui quelle che saranno disputate dalla Nazionale italiana) di Euro 2020 disponibili su Rai 4K saranno fruibili anche in HD sul digitale terrestre. Ormai gli europei di calci sono sempre più vicini, ed è quindi necessario premunirsi per non perdersi gli incontri alla massima risoluzione senza costi aggiuntivi (il riferimento è agli abbonamenti mensili che altrimenti occorrerebbero per Sky), sperando voi possediate già tutti i requisiti necessari. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.