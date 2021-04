Non ci sono più dubbi sulla nuova Huawei Band 6, finalmente ufficiale. Il braccialetto intelligente del produttore cinese include uno schermo AMOLED da 1.47 pollici con risoluzione di 368 x 194 pixel, la connettività Bluetooth 2.4GHz, BT5.0 e BLE ed è contraddistinta da dimensioni pari a 43 x 25.4 x 10.99mm (distribuite in un peso di 18 gr.). Huawei Band 6 presenta un pulsante fisico laterale (attraverso cui sarà possibile impartire comandi al dispositivo), un sensore ottico per il battito cardiaco ed un 6-axis IMU sensor (Accelerometer sensor e Gyroscope sensor).

Il dispositivo è resistente all’acqua fino a 5ATM ed è compatibile con Android 6.0 e successive, e con iOS 9.0 e successive. La ricarica avviene tramite un connettore magnetico, e sono fino a 96 le attività fisiche riconosciute, oltre che il rilevamento continuo del battito cardiaco, della saturazione dell’ossigeno del sangue (un’opzione molto importante, soprattutto in questo particolare momento in cui la pandemia da Coronavirus ancora imperversa nella maggior parte del mondo) e della qualità del sonno attraverso la funzione TruSleep. La batteria della Huawei Band 6 dura fino a 2 settimane (variabile a seconda dell’utilizzo che si fa del prodotto), ed è ufficialmente disponibile per il mercato malese nelle colorazioni Graphite Black, Amber Sunrise e Forest Green, al prezzo di circa 45 euro al cambio attuale.

Non sappiamo ancora dirvi se il braccialetto intelligente dell’OEM cinese arriverà mai in Europa (il prodotto non è male, quindi si spera arriverà prima o poi), né tanto meno quale sarà il suo costo (il cartellino salirà sicuramente di qualche euro, come sempre accade in queste occasioni). Ponendo il caso l’accessorio arrivi anche nel nostro Paese (precisiamo che, almeno per il momento, il dispositivo è disponibile solo sul mercato malese), qualcuno di voi sarebbe interessato? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.