Cast e personaggi de La Fuggitiva sono pronti ad intrattenere il pubblico già a cominciare da oggi, 4 aprile. I primi due episodi della fiction con Vittoria Puccini sono disponibili già su RaiPlay e domani saranno in onda su Rai1 regalando ai fan un action-thriller al femminile che vedrà come protagonista proprio la bella attrice volto storico di Elisa di Rivombrosa oggi a vestire i panni di un’eroina in fuga, Arianna, una madre pronta a lottare per suo figlio mentre sulla sua testa pende l’accusa di omicidio.

Quella che porteranno sullo schermo cast e personaggi de La Fuggitiva è la storia di una donna dal passato misterioso che, accusata della morte del marito, riesce a sfuggire all’arresto e, da latitante prova a scoprire la verità. Nella coproduzione Rai Fiction – Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia, e diretta da Carlo Carlei, troveremo non solo Vittoria Puccini ma anche Eugenio Mastrandrea nel ruolo del giornalista Marcello Favini, Pina Turco in quelli della poliziotta Michela Caprioli e Sergio Romano in quelli del Commissario Berti.

La vita di Arianna viene sconvolta quando suo marito Fabrizio, assessore all’urbanistica di un piccolo comune dell’hinterland torinese, viene ucciso e le prove portano tutte a lei. Proprio in quello stesso movente alla porta della Polizia bussa anche il possibile “movente” dell’omicidio ovvero una donna che si presenta come l’amante di Fabrizio. Forse Arianna ha ucciso il marito perché aveva scoperto del tradimento? La risposta non arriverà molto presto visto che Arianna riuscirà a sfuggire sfoggiando un’abilità quasi militare.

Un originale e appassionante action-thriller al femminile che non rinuncia ai sentimenti.

Vittoria Puccini è #LaFuggitiva, da lunedì #5aprile alle 21.25 su @RaiUno e #RaiPlay.



Proprio scavando nella verità del presente verrà a galla anche quella del passato, ovvero il momento in cui, trent’anni prima, la sua famiglia viene sterminata durante una rapina e le sue tracce si persero per dieci anni fino a quando ricomparve con un gruppo di profughi scampati alla guerra in Bosnia. A quel punto è Suor Donata ad accoglierla nella sua casa famiglia e solo una volta scoperta la sua vera identità, il migliore amico e socio di suo padre, l’avvocato e ora senatore Feola, si fece avanti e la adottò. La verità su Arianna Comani forse è nascosta in quei dieci anni? Forse la donna è vittima di un complotto? Toccherà al giornalista Marcello Favini provare a mettere insieme i pezzi di questa intricata storia.