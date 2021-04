FRANCESCA DE FAZI E GRAZIA DI MICHELE

VALERIA CRESCENZI E GRAZIA DI MICHELE

GRAZIA DI MICHELE da tempo offre opportunità di esibirsi a tante nuove cantautrici nelle manifestazioni che organizza. In due occasioni abbiamo anche trasformato il Premiato Circo Volante del Barone Rosso in un BARONE ROSA, invitando solo cantautrici. Di recente Grazia, unendosi in trio a ROSSANA CASALE e MARIELLA NAVA, ha incrementato questo impegno nei confronti di ragazze che fanno musica. Così mi sono offerto di ospitarne qualcuna in una diretta del mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso Solo Flight. Qualcuna?!? Ogni settimana ce ne sono di nuove, e tutte bravissime.

In questi due video, le dirette integrali con FRANCESCA DE FAZI e VALERIA CRESCENZI. Vista la pessima qualità tecnica della musica in diretta sul web, ho chiesto loro di registrare un video dove si sono esibite live e mi hanno mandato prima del collegamento.

Ed ecco le loro due bio:

FRANCESCA DE FAZI

“Sono nata a Roma sotto il segno del blues, il 3 ottobre, la sera prima del giorno che morì a Los Angeles Janis Joplin.. e festeggio il mio compleanno ogni anno con Steve Ray Vaughan e Albert Collins ad un party tra l’inferno e il paradiso!!”

Si esibisce e collabora con numerosi artisti blues e jazz come Scott Henderson, Stefano Di Battista, Marcello Rosa, Andy J. Forest, Roberto Ciotti, Louisiana Red, Taji Mahal, Rory Block, e le popstar Edoardo Bennato, Alex Britti, Grazia Di Michele, Mario Biondi.

Cantautrice, Chitarrista o più semplicemente “Roman Blues Woman”, come si presenta in uno dei suoi ultimi album registrato a New Orleans, è la caposcuola del blues al femminile in Italia. Dagli Stati Uniti ha riportato la sua musica in Italia, dalla Norvegia all’Etiopia… da palchi prestigiosi a piccoli club, sempre con la stessa vitalità interpretativa, acquisendo sempre più spessore e credibilità.

Celebra 20 anni di carriera con “Viaggio nella Terra del Blues” , un lavoro documentaristico musicale, che ha messo in luce le sue capacità inesauribili di artista poliedrica.

Ha da poco pubblicato un nuovo album Craft Songs, con sole composizioni originali, scalando le classifiche indie in Francia, e ottenendo ottime recensione dalla stampa internazionale.

Ha da poco pubblicato un nuovo album Craft Songs, con sole composizioni originali, scalando le classifiche indie in Francia, e ottenendo ottime recensione dalla stampa internazionale.

anche se è più famosa per l'incontro con Paul McCartney per la restituzione di un diario a lui appartenuto e legato ad una curiosa vicenda adolescenziale, divenuta di dominio pubblico.

VALERIA CRESCENZI

Valeria Crescenzi è una cantAutrice e flautista umbra.

Canta da sempre e scrive canzoni insieme ad Antonello Armieri, cantautore calabrese. Valeria Crescenzi negli anni ha partecipato e vinto numerosi premi nazionali:

Nel 2009 vince il premio come migliore interprete al festival nazionale della canzone d’autore “Musica Controcorrente” e nel 2012 vince il premio come migliore interpretazione al “Premio Bianca D’Aponte”.

Nel 2013 partecipa al contest “Indipendentemente” organizzato dal MEI e, rientrando nelle migliori proposte, prende parte alla compilation dedicata alla carriera di Enrico Ruggeri, con il brano 2La donna vera2.

Nel 2014 arriva agli “home visit” di XFactor e nel 2015 vince il contest “Pedana Libera” all’Asino che vola di Roma; negli stessi anni frequenta l’Officina Pasolini di Roma, accademia di alta formazione per artisti diretta da Tosca.

Fa parte di “Anatomia Femminile 2.0” (cd e libro) di Michele Monina per Friends4arts, raccolta di canzoni, scritte per raccontare il corpo della donna.

Si laurea nel 2017 in Musicoterapia con una tesi relativa alle “Memorie musicali” e nel 2019 in MusicArTerapia nella globalità dei linguaggi.

A maggio del 2018 arriva il singolo Il giorno di festa che anticipa il suo primo album dal titolo ImPerfetto, uscito a dicembre 2018.

Della musica dice: «La musica è esperienza. Incontro. È tutto. Per me».