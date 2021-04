Nel corso del recente evento di presentazione che ha visto protagonisti i nuovi Xiaomi Mi 11i, Mi 11 Ultra e Mi 11 Lite, la casa di Lei Jun ha mostrato anche la nuova Xiaomi Mi Band 6, che rientra tra le smartband più in voga ed apprezzate della linea economica di fitness tracker. Il wearable è appena uscito in Cina ed è pronto ad essere distribuito in tutta Europa entro la fine del mese di aprile, massimo entro maggio. Per quanto riguarda l’arrivo in Italia ancora non è giunta alcuna data ufficiale, bisognerà attendere nuovi sviluppi. Il colosso di Pechino ha però reso nota un’importante novità : si tratta del rilascio dell’aggiornamento alla versione 5.0 dell’app Mi Fit. Vediamo insieme i dettagli.

Il nuovo aggiornamento alla versione 5.0 dell’applicazione Mi Fit sulla Xiaomi Mi Band 6 prevede l’aggiunta di una feature molto interessante. C’è da dire che la nuova smartband offre già tantissime novità rispetto al modello precedente, a cui si è aggiunto adesso il supporto al monitoraggio della qualità della respirazione durante il sonno (sia in fase REM che non). Uno strumento davvero interessante e utile per monitorare possibili anomalie, soprattutto se un soggetto è solito soffire di apnea notturna.

Tra le altre caratteristiche della nuova Xiaomi Mi Band 6 rientrano il display AMOLED da 1.56 pollici (con risoluzione da 152 x 486 pixel a 326 PPI, fino a 450 nit e più di 60 quadranti). Il braccialetto intelligente è dotato del sensore di frequenza cardiaca PPG, di un accelerometro a 3 assi e di un giroscopio a 3 assi. Lato connettività è presente il Bluetooth 5.0, come pure un grado di impermeabilità fino a 5ATM, oltre 30 modalità di attività fitness, il monitoraggio SpO2, dello stress e del ciclo mestruale. A bordo troviamo una batteria da 125mAh, con un tempo di ricarica inferiore alle 2 ore ed un’autonomia fino a 14 giorni in modalità standby. L’aggiornamento alla versione 5.0 dell’app Mi Fit è disponibile da subito sul Play Store. Ricordiamo che per quanto riguarda l’arrivo in Italia bisognerà attendere fine aprile, massimo maggio prossimo.