C’è tantissima attesa intorno all’uscita di iOS 14.5. Nonostante si riponessero molte attese per il lancio nella settimana che volge al termine, Apple ha stupito un po’ tutti con la beta 6 del nuovo aggiornamento. Quest’ultima non è stata solo una versione prevista per la correzione di bug di diverso tipo. Piuttosto, la release ha introdotto una novità di rilievo come la ricalibrazione della batteria per gli iPhone 11 in particolar modo. Proprio alla luce della nuova implementazione possiamo ragionare sulla strategia di Apple con maggiore cognizione di causa.

Per quanto siano stati gli stessi vertici di Apple a parlare di uscita di iOS 14.5 ad inizio primavera, l’appuntamento potrebbe slittare almeno fino a metà aprile. Almeno al momento di questa pubblicazione, l’appuntamento più probabile sembra essere quello di martedì 13 aprile. Il motivo è presto detto, dopo la beta 6 di pochi giorni fa che si è accompagnata ad una funzione così rilevante come quella della calibrazione della batteria, è altamente improbabile che gli esperti provvedano all’aggiornamento nella sua versione finale già fra pochi giorni. Si attende di certo prima la RC build (Release Candidate) destinata agli sviluppatori e solo in un secondo momento, l’update per gli utenti finali.

Considerando ancora la consueta tradizione Apple di rilasciare i suoi aggiornamenti quasi sempre di martedì (al massimo di lunedì), un appuntamento di metà mese di aprile sempre il più congeniale, appunto nella data del giorno 13. Naturalmente ogni ipotesi dovrà essere confermata direttamente da Apple al momento opportuno. La release introdurrà numerosi cambiamenti tra i quali anche più di un centinaio di nuove emoji e la possibilità di sbloccare i melafonini con il volto anche in presenza di mascherina. In attesa del grande passo, sarà utile effettuare un backup del proprio dispositivo e magari liberare spazio utile in memoria eliminando app non più in uso sul telefono.