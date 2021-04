Impossibile pensare a Peaky Blinders senza Cillian Murphy, eppure il creatore della serie Steven Knight afferma che il franchise potrebbe anche fare a meno del suo protagonista. L’attore, che interpreta il ruolo di Tommy Shelby, è nel cast principale fin dal suo esordio, nel 2013.

La sesta stagione di Peaky Blinders ha appena terminato le riprese a Bolton negli ultimi giorni, mesi dopo che Knight ha annunciato che sarebbe stata anche quella conclusiva. Knight ha confermato la notizia all’inizio del 2020, ma ha anche rincuorato i fan dicendo: “La storia continuerà in un’altra forma. Nello stato in cui si trova ora, è assolutamente impossibile che funzioni senza Cillian”, ha spiegato l’ideatore della serie BBC.

Il futuro di Peaky Blinders potrebbe non fermarsi solo al film conclusivo, annunciato sempre lo scorso gennaio. In teoria, lo show doveva concludersi con la settima stagione ma a causa della pandemia di Covid, che ha fatto ritardare di diversi mesi la produzione dei nuovi episodi, Knight e il suo team sono stati messi alle strette. Ora al The Mirror, il creatore e regista spiega la sua intenzione a non lasciare il franchise: “Man mano che la storia cresce e progredisce, chi lo sa? Potrebbero esserci mondi che fanno parte dell’universo dei Peaky Blinders e che riguardano qualcun altro“. Tuttavia conferma che al momento il personaggio di Tommy Shelby “è il centro attorno a cui ruotano tutti.”

Knight ha anche rivelato che spera di girare un film di Peaky Blinders a Birmingham, prima di aggiungere che “non sarebbe l’ultimo atto” del franchise. Insomma, al momento il futuro della gang irlandese è incerto e potrebbe estendersi anche ben oltre il film.

Di recente, la produzione è tornata sul set per girare gli episodi della sesta stagione. Per l’occasione sono state divulgate delle foto che ritraggono Murphy nei panni del suo alter ego televisivo.

Oltre al cast principale, composto tra gli altri da Murphy, Helen McCrory e Paul Anderson, Peaky Blinders 6 dà il bentornato a Sam Caiflin nel ruolo del Oswald Mosley, grande avversario di Tommy nella quinta stagione. L’attrice di Black Mirror, Amber Anderson, è invece tra le new entry nel cast.