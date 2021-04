Il Samsung Galaxy S10 Lite ha cominciato a ricevere le patch di sicurezza di aprile 2021, unendosi al resto della famiglia dei Samsung Galaxy S10, tutti reduci da un recente aggiornamento del firmware. Come riportato da ‘SamMobile‘, il pacchetto G770FXXS4EUC1 è in distribuzione in Spagna e probabilmente in altri Paesi europei (potrebbero volerci alcuni giorni prima di averlo disponibile sul proprio dispositivo). Il nuovo firmware arriva sul Samsung Galaxy S10 Lite a meno di un mese dal rilascio della One UI 3.1 basata su Android 11 (che includeva le patch di sicurezza di marzo 2021), e non sarà di certo ricco in termini di funzionalità quanto la versione precedente.

Per motivi di sicurezza, l’ultima patch di aprile non è stata ancora dettagliata da parte del colosso di Seul, che dovrebbe discuterne nei prossimi giorni. Ricevere una notifica OTA (Over-The-Air) di avvenuta disponibilità direttamente sul vostro Samsung Galaxy S10 Lite (ovviamente quando arriverà il vostro turno). Potete verificare fin da subito se l’aggiornamento è disponibile seguendo il percorso ‘Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Ricordate che l’installazione non comporterà la perdita dei dati personali, anche se sarebbe sempre preferibile effettuare un backup recente da poter ripristinare all’occorrenza (non è detto succeda, ma è meglio premunirsi in ogni caso).

Non appena l’aggiornamento G770FXXS4EUC1 sarà disponibile sul Samsung Galaxy S10 Lite, assicuratevi che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% prima di far partire l’installazione, per evitare che il telefono si spenga durante il processo (la cosa potrebbe nuocere seriamente alla stabilità del sistema operativo, quindi vi invitiamo a fare molta attenzione a questo aspetto, apparentemente irrilevante per gli utenti meno esperti). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.