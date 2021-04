Arriva Madame al serale di Amici 2021: la cantante sarà ospite del terzo appuntamento in onda stasera, sabato 3 aprile, su Canale 5.

Maria De Filippi conduce una nuova serata tra le migliori esibizioni dal vivo dei concorrenti in gara. Canto e ballo si daranno nuovamente battaglia su Canale 5, in prima serata, e stavolta il giudizio del pubblico è stato importante per determinare una delle performance del serale.

Dal Teatro 8 degli Studi Elios in Roma va in onda la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi con 13 concorrenti ancora in gara, dei 17 che hanno ottenuto l’accesso alla fase conclusiva del programma. I 13 sono divisi in tre squadre, ognuna guidata da una coppia di docenti.

6 cantanti e 7 ballerini si esibiranno questa sera. Sangiovanni, Deddy, Enula, Tommaso, Serena, Tancredi, Raffaele, Rosa, Martina, Alessandro, Aka7even, Giulia e Samuele sono i ragazzi in gara. In giuria, pronti a commentare e giudicare le loro performance di canto e di ballo, ci sono Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors.

In studio anche alcuni ospiti. Arriva innanzitutto Madame al serale di Amici di Maria De Filippi ma ci saranno anche Pio e Amedeo, concertati per l’intervento comico. La cantante, invece, si esibirà sulle note della sua Voce, il brano che ha presentato al Festival di Sanremo 2021 in gara tra i Campioni ottenendo ampi consensi.

Con Voce, Madame ha vinto anche il premio relativo al miglior testo tra i 26 brani in gara e si è posizionata all’ottavo posto nella classifica conclusiva, alle spalle di alcuni importanti colleghi come Fedez, Maneskin, Ermal Meta, Irama e il duo Colapesce Dimartino che sta spopolando con Musica Leggerissima, il primo brano del Festival ad essere certificato disco di platino.