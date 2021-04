Francesca Michielin a Verissimo porta con sé un’adrenalina che dopo l’esperienza a Sanremo 2021 non si è mai esaurita. Con il brano Chiamami Per Nome portato all’Ariston in coppia con Fedez ha trovato nuova linfa, e il Teatro dell’Ariston è stata l’occasione per trovare una dimensione ancora più perfetta.

Silvia Toffanin le mostra alcuni filmati d’epoca che ricostruiscono il suo percorso da piccola stella di X Factor ad artista di riferimento del pop contemporaneo. Fuori Dagli Spazi è il sottotitolo di Feat, seconda edizione di Stato Di Natura con 4 nuovi brani, inclusa la canzone sanremese. A Sanremo Francesca ha conosciuto Orietta Berti e ne è rimasta innamorata. “Voglio fare un documentario insieme a lei”, dice nel suo encomio alla personalità tenera e autoironica della voce di Quando Ti Sei Innamorato.

Proprio Orietta, infatti, le manda una videodedica per augurarle una felice carriera, stessa cosa che fa Fedez dal suo salotto milanese. Proprio con Fedez è ormai sodalizio assicurato: in futuro li rivedremo insieme, e nel frattempo Francesca si sente un po’ la zia della piccola Vittoria.

Silvia Toffanin la incalza sullo spirito altruista: Francesca Michielin a Verissimo racconta che dalla prima sera del Festival si è tagliata i capelli, un “atto rivoluzionario” ma anche empatico. I suoi capelli, infatti, sono stato donati ad un’associazione che si occupa dei malati oncologici. Fare del bene al prossimo è il più grande insegnamento della sua famiglia, che l’ha sempre supportata nelle sue scelte.

L’amore? Francesca Michielin usa l’espressione “work in progress” e non nasconde un certo imbarazzo. “In questo momento sono felice”, racconta quando parla di un equilibrio raggiunto tra gli impegni musicali e la vita personale.

Con la sua semplicità e la grande sensibilità Francesca Michielin a Verissimo si racconta e porta il suo messaggio positivo: si sbottona poco ma è tutto lì, in quelle canzoni che raccontano il suo mondo.