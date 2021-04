Da oggi 3 aprile e fino al lunedì di Pasquetta 5 aprile c’è lo Sconto Subito Mediaworld. L’iniziativa promozionale permette di risparmiare anche centinaia di euro sugli acquisti effettuati online in questi 3 giorni di festività secondo uno schema già collaudato in passato e che ora ritorna alla ribalta, per la gioia di tanti acquirenti che magari hanno anche bisogno di effettuare qualche acquisto hi-tech.

Come funziona lo Sconto Subito Mediaworld? In parole molto semplici viene applicata una scontistica sempre più elevata nel caso di una spesa sempre più elevata del potenziale acquirente. Il preciso schema che la catena di elettronica applica per ogni suo cliente è il seguente:

sconto di 50 euro garantito su una spesa di almeno 500 euro;

sconto di 100 euro garantito su una spesa di almeno 750 euro;

sconto di 150 euro su una spesa di almeno 1.000 euro;

sconto di 300 euro su una spesa di almeno 2.000 euro.

I clienti interessati alla promozione non dovranno fare altro che scegliere il prodotto di proprio interesse e dunque aggiungerlo al carrello. Al momento della fase finale di acquisto non si dovrà applicare alcun codice sconto manualmente. Piuttosto il risparmio verrà calcolato in automatico, come facilmente verificabile al momento del riepilogo della vendita prima della conferma definitiva della transazione.

Sono molti i prodotti online che rientrano nell’iniziativa Sconto Subito Mediaworld: potranno essere acquistati smartphone, PC e notebook, grandi e piccoli elettrodomestici, televisori e ancora fotocamere, videocamere e prodotti per la mobilità. Andrà prestata attenzione tuttavia a determinati prodotti che non usufruiranno della promozione: tra questi ci sono iPad, iMac, Mac Book, Mac Mini, i prodotti a marchio Miele e ancora tuti quelli non presenti nel catalogo online come pure prevendite, carte regalo e liste nozze. La lista completa delle eccezioni applicate è presente direttamente sul sito della catena di elettronica a questo collegamento.