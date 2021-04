Se vuoi una vita felice devi fare in modo che I Let You By The River della JPRW Gang entri nel tuo quotidiano. Ti accorgerai che è la cura contro i down emozionali della pandemia, i problemi personali, i burnout da lavoro e la claustrofobia esistenziale. Tutto nasce da un canto popolare, un video virale e il genio di quattro produttori italiani.

I Let You By The River della JPRW Gang è la rivisitazione in inglese di un canto popolare finlandese. Ievan Polkka, questo il brano originale, è stato scritto nel 1930 da Eino Kettune e parla dell’amore di un uomo per Ieva.

Lui vorrebbe ballare con lei, ma la madre della ragazza non glielo permette. La coppia fugge nella casa di un conoscente dove trovano tante persone intente a ballare. Quando faranno ritorno in casa di Ieva, lui dirà alla madre di lei che non intende abbandonarla. Di questo canto popolare esistono tante versioni, ma negli ultimi anni è diventato virale il video dell’esibizione di un percussionista di strada turco, Bilal Göregen, in cui un gatto muove la testolina a tempo con la musica. Di questo filmato sono stati fatti meme e parodie su Tik Tok tanto da attirare l’attenzione dei 4 produttori italiani.

La versione dance

La JPRW Gang, che prende il nome dalle iniziali dei 4 produttori italiani, ha ottenuto così i permessi per tradurre in inglese Ievan Polkka e trasformarla in un brano dance. Il fenomeno è ben noto nel mondo dei tormentoni, come Macarena che nasce dalle favelas brasiliane e Gam Gam che ricorda gli orrori della Shoah.

Il risultato è un brano accompagnato da un video ipnotico in cui i gatti animati ballano a tempo di musica insieme a tanti altri personaggi. Ecco il video di I Let You By The River della JPRW Gang, il nuovo fenomeno Tik Tok.