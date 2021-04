La domanda che gli italiani si pongono in questa giornata è la seguente: cosa si può fare da oggi, nella giornata di domani di Pasqua e ancora a Pasquetta? Considerando che il nostro paese è diventato in pratica una grande zona rossa comune per limitare i contagi nell’attuale periodo di festività, ci sono delle precise regole da rispettare, in realtà anche meno stringenti del previsto.

Visite a parenti e amici

Da oggi 3 aprilee ancora il giorno di Pasqua e Pasquetta gli italiani rientreranno tutti in una sorta di zona rossa con deroga. Considerando che normalmente proprio nella zona rossa non sono consentite visite agli amici e ai parenti, proprio in queste festività invece sarà possibile andare da un famigliare o conoscente ma solo all’interno della propria regione. Lo spostamento è consentito da un massimo di due persone, accompagnate dai minori di 14 anni. La visita potrà essere una sola durante il giorno, eseguita dalle 5 del mattino alle 22.

Attività motoria

Cosa si può fare da oggi 3 aprile invece in relazione all’attività motoria? La semplice passeggiata ma anche una corsa e un giro in bici può essere sempre eseguita ma nei pressi della propria abitazione. Il discorso vale per gli amatori di uno sport, mentre per gli agonisti vigono regole meno stringenti.

Ristoranti e bar

Ci sono deroghe pasquali anche per ristoranti e ban? Purtroppo no per gli esercenti di tante attività che restano chiuse per il servizio ai tavoli. Cosa si può fare da oggi per le attività ristorative invece? Resta sempre consentito l’asporto fino alle ore 18, a patto che le consumazioni non avvengano neanche nei pressi dei locali. Al contrario, le vendita a domicilio possono continuare anche dopo le 6 del pomeriggio.

In riferimento ai negozi aperti, resteranno aperti quelli che vendono beni di prima necessità, dunque alimentari ed esercizi per la cura della persona, farmacie, tabaccai e negozi per bambini.