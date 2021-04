Hype Next è il nuovo conto digitale che offre ai propri clienti un sistema piuttosto flessibile di deposito senza vincoli o limiti di prelievo. C’è una particolare promozione che potreste sfruttare volendolo attivare: per i nuovi clienti è previsto un buono sconto Amazon da 20 euro aggiungendo il codice promozionale ‘SUPER‘. Tenete presente che Hype Next ha un canone mensile di 2,90 euro, ed offre in dotazione una carta di debito MasterCard (in luogo della semplice prepagata della soluzione standard, che è invece gratuita ed anch’essa molto efficiente).

Hype Next vi permette di predisporre bonifici istantanei (per il trasferimento di soldi da un conto corrente all’altro in meno di 10 secondi) e periodici (erogazione automatica sul conto corrente di un’altra persona ad intervalli temporali fissi) senza costi aggiuntivi, assicurazione completa dai furti di contanti durante i prelievi agli sportelli oppure in relazione agli acquisti online, come pure l’opportunità di effettuare ricariche immediate attraverso le carte di pagamento, oppure di fare bonifici per le agevolazioni fiscali (molto comode in determinate situazioni).

Se sono attività che sapete di dover svolgere, allora probabilmente Hype Next fa al caso vostro: saranno sufficienti 2,99 euro al mese per togliervi il pensiero ed ottenere, contestualmente alla promozione adesso in corso, un buono Amazon dal valore di 20 euro aggiungendo, al momento dell’attivazione, il codice ‘SUPER’ (senza virgolette). Come potete vedere, è tutto molto facile ed intuitivo: la gestione del vostro conto corrente digitale avverrà dall’app dedicata, in pochi passaggi (lo stesso dicasi per la versione standard, che non ha un canone mensile, ma manca di diverse funzionalità). Ci sembra di aver esaurito l’argomento, ma chiaramente restiamo a vostra disposizione nel caso in cui voleste rivolgerci qualche domanda attraverso il box dei commenti in basso: proveremo a rispondervi nel più breve tempo possibile.