Oggi è stata vaccinata la nonna di Fedez. Lo annuncia Chiara Ferragni in un lungo post pubblicato su Instagram. Le sue sono parole piene di polemica contro i ritardi sulle vaccinazioni destinate alla popolazione anziana, ma i toni usati hanno diviso i social.

Vaccinata la nonna di Fedez

Recentemente Fedez aveva pubblicato una riflessione sui ritardi delle vaccinazioni prendendo come esempio il caso di sua nonna Luciana che si era vista slittare l’appuntamento.

La denuncia sui social pubblicata da Fedez aveva scatenato polemiche da parte di cittadini convinti che il rapper imprenditore volesse solamente portare acqua al proprio mulino, “sfruttando” l’anzianità di sua nonna per ottenere consenso. Fedez ha prontamente ribattuto su questo aspetto.

Nella giornata di ieri Chiara Ferragni aveva denunciato questi ritardi in alcune stories pubblicate su Instagram. Poco dopo nonna Luciana è stata contattata per presentarsi presso la struttura alle 12. La novità ha spinto la giovane mamma di Leone e Vittoria a ritornare sull’argomento nelle ultime ore.

Il post di Chiara Ferragni

Appreso che verrà vaccinata la nonna di Fedez Chiara Ferragni prende la parola e dice la sua. “Qualcuno ha paura che io possa smuovere l’opinione pubblica”, scrive la moglie di Fedez nel lungo post su Instagram.

Alla critica contro gli errori nella gestione delle vaccinazioni si aggiunge un pensiero per tutti i lavoratori che per colpa della pandemia si ritrovano in difficoltà economiche. Per questo Chiara Ferragni fa un appello “ad ogni singolo politico, ministro, parlamentare, presidente di Regione” con un grido perentorio: “Basta chiacchierare!”.

Ecco il post pubblicato da Chiara Ferragni:

“Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. E sapete perché? Perché dopo le mie stories di critica alla gestione dei vaccini di ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo: ‘Lei è la nonna di Fedez? Alle 12 può venire a fare il vaccino’. Se ieri ero arrabbiata oggi lo sono ancora di più pensando che nonna Luciana, che aveva diritto di essere vaccinata da mesi, riesce a far rispettare un suo diritto solo perché qualcuno ha paura che io possa smuovere l’opinione pubblica. E invece le altre nonne che hanno lo stesso diritto e non hanno chi può farsi sentire mediaticamente come fanno? Chiedo il vaccino per tutte loro, per tutte le persone fragili, per tutti coloro i cui diritti fino ad oggi sono stati calpestati”.

Non mancano gli utenti che accusano la Ferragni di parlare da “privilegiata” e per il momento non è comparsa la replica del marito. Ora che è stata vaccinata la nonna di Fedez il dibattito potrebbe non essersi ancora esaurito.