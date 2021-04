“Leggeri come una piuma, sul viso un sorriso grande”: un evento di Alessandra Amoroso in streaming viene annunciato così sui social. L’annuncio è demandato ad un video realizzato dalla cantante per riassumere il suo ultimo anno, tra musica e affetti.

All’anno del Covid, Alessandra Amoroso ha reagito essendo produttiva fino al rilascio del singolo con Emma Marrone. Le due sono in radio con il loro primo featuring, Pezzo Di Cuore, che ha conquistato publico e critica: è la loro prima collaborazione in assoluto in 10 anni di rispettiva carriera.

Adesso Alessandra Amoroso si prepara per l’estate con nuova musica – un singolo in arrivo? – ed un evento speciale in streaming con i suoi fan. Per accedere all’evento è necessario preordinare la sua nuova musica su Spotify.

“Se vi va, per ascoltare nuova musica e partecipare a un evento streaming, potete presalvare qui: https://bit.ly/AlessandraAmorosoPresave“, scrive Alessandra Amoroso.

“Presto nuova musica di Alessandra Amoroso! Presalva entro il 5 aprile e potrai partecipare a un evento streaming imperdibile!”, si legge nella pagina di atterraggio. Per assicurarsi un posto virtuale all’evento di Alessandra Amoroso in streaming è necessario effettuare il pre-save della sua nuova musica che arriverà prossimamente. Il tutto va fatto entro il 5 aprile.

Indispensabile è flaggare il box che si trova sotto il messaggio, nella stessa pagina, e poi cliccare sul tasto per presalvare. I fan che effettueranno questi passaggi, riceveranno il 6 aprile via mail tutti i dettagli e le istruzioni per la partecipazione all’evento con Alessandra Amoroso in streaming in programma, presumibilmente, nel corso di aprile.

Bisognerà inoltre dichiarare di avere almeno 14 anni e di voler ricevere informazioni da Sony Music sui suoi artisti, confermando altresì di aver preso visione della Privacy Policy. A quel punto il pre-save andrà a buon fine e sarà ufficialmente consentita la partecipazione allo speciale evento digitale della cantante salentina.