Importante novità per tutti coloro che stanno monitorando i prodotti Huawei in previsione di qualche sconto. All’interno di Huawei Store, infatti, sono state avviate delle interessanti promozioni in occasione delle vacanze di Pasqua. Si tratta di offerte che riguardano il mondo hi-tech, quindi non solo smartphone, ma anche altri prodotti di grande appeal come tablet, smartwatch e così via.

Selezione di offerte Huawei a Pasqua

Torniamo a parlare, dunque, di occasioni legate al mondo Huawei oggi 2 aprile, dopo aver esaminato alcune opportunità tramite Amazon nelle scorse settimane. Un’opportunità importante per poter risparmiare ed avere tra le mani device tecnologici a prezzi molto più competitivi. Se quindi state pensando di cambiare il vostro smartphone o di acquistare un qualsiasi prodotto di marca Huawei, questo è il periodo migliore per farlo, approfittando degli sconti di Pasqua presenti sul Huawei Store.

Opportuno, però, precisare come queste offerte siano valide dal 3 al 6 aprile e riguardano solo alcuni prodotti. Ecco nello specifico i dispositivi che potrete acquistare scontati da partire dalla mezzanotte del 3 aprile fino alle 23.59 del 5 aprile.

• Huawei MediaPad T5 10 Wi-Fi con 2 GB di RAM e 32 GB di spazio, a 149 euro invece di 199,99 euro con uno sconto pari a 50,99 euro;

• Huawei P40 Lite 5G, a 214 euro invece di 399,90 euro con uno sconto pari a 185,90 euro utilizzando il codice AHW35;

• Huawei Watch GT 2e Lava Red, a 84,55 euro invece di 169,9 euro con uno sconto pari a 85,35 euro utilizzando il codice AHWW4.

Offerte sicuramente irrinunciabili che però risultano essere limitate ai dispositivi sopra elencati, ma come potete ben notare si tratta di sconti piuttosto sostanziosi. Huawei ha deciso poi di scontare anche il display da 23,8 pollici ad un prezzo di 129 euro invece di 159,90 euro solo però per il giorno 6 aprile. Sta ora a voi decidere se approfittare di questi sconti di Pasqua presenti sul Huawei Store, sicuramente prezzi di questo tipo non li troverete su altri store.