Il pesce d’aprile ci lascia tracce di fake news anche quest’anno, seppur concepite più come scherzo e non con la volontà di disinformare nel caso del lancio di Gardaland 2 dell’apertura delle scuole fino al 23 luglio. Dopo aver osservato come mandare un messaggio su WhatsApp e Facebook in occasione di una ricorrenza del genere con un approfondimento a tema, bisogna dunque concentrarsi su due annunci che a quanto pare hanno ingannato non pochi italiani in queste ore. Vediamoli più da vicino per non lasciare nulla al caso.

La storia dell’apertura di Gardaland 2 a Magenta

La prima bufala che sa di pesce d’aprile, si concentra sul possibile lancio di un progetto relativo a Gardaland 2. La struttura è apparentemente pianificata a Magenta, non così lontano da Milano. Si tratta di uno scherzo concepito da una testata locale e che, a quanto pare, ha trovato ampia diffusione su Facebook. Peccato che i consiglieri regionali menzionati dalla fonte si siano affrettati a smentire di essere stati coinvolti in un’idea del genere. Dunque, almeno per ora non è previsto il ritorno sulla scena di Gardaland 2.

Niente scuole fino al 23 luglio: lo scherzo gira su Facebook

Più facile scoprire lo scherzo relativo all’apertura delle scuole fino al 23 luglio. Una sorta di catena, infatti, gira su Facebook e ci parla della volontà del Ministro Bianchi di spostare più in là sul calendario la data di chiusura. In modo da recuperare i giorni persi con la didattica in presenza in occasione della seconda e della terza ondata dei contagi Covid. A fine catena si trova un link per approfondire, che in realtà ci riporta all’immagine del pesciolino simbolo dello scherzo.

Dunque, sia con Gardaland 2, sia con l’apertura delle scuole fino al 23 luglio, abbiamo uno scherzo che punta a prendere in giro gli utenti. In particolare, coloro che credono a tutto sui social.