Film Out dei BTS nasce dalla collaborazione tra i Bangtan Boys e il trio rock giapponese Back Number. Il risultato è una ballata j-pop che avvicina ancora una volta il settetto di Seul al mondo del cinema e della televisione.

I Bangtan Boys non sono nuovi al mondo del piccolo e grande schermo. Nel 2017, infatti, i BTS avevano partecipato alla colonna sonora della serie televisiva Signal con il brano Don’t Leave Me.

Quest’anno la band k-pop di Seul ritorna per il grande schermo e presenta Film Out, il nuovo singolo per il film Signal – The Movie Cold Case Investigation Unit. Il brano è stato scritto da Ivory Shimizu dei Back Number. La demo è stata ascoltata da Jungkook che ha rielaborato la melodia, trasformando il brano nel singolo disponibile da oggi su tutte le piattaforme.

Film Out dei BTS racconta il dolore di un’assenza, la frustrazione del ricordo di qualcuno che non si riesce a dimenticare. Nel video ufficiale i Bangtan Boys cantano all’interno di una casa da sogno immersi in un’atmosfera di solitudine e malinconia.

Recentemente i BTS hanno rilasciato una nota per sensibilizzare contro il razzismo anti asiatico alla luce dei fatti di Atlanta in cui sono morte 8 persone in tre diversi centri benessere. La band ha raccontato di essere stata spesso oggetto di razzismo e umiliazioni sia per l’aspetto fisico che per la provenienza geografica. In questo modo i Bangtan Boys si sono uniti all’appello di altre popstar internazionali, da Ariana Grande a Rihanna.

Film Out dei BTS farà parte della raccolta BTS, The Best in uscita il 16 giugno 2021 come doppio disco che includerà anche alcuni brani in lingua giapponese del settetto di Seul che ha sdoganato il k-pop nel mondo diventando un fenomeno globale: di seguito il testo e la traduzione del brano.

You, in my imagination

Are so vivid

As if you are right there

But I reach out my hand

And you suddenly disappear

From all the memories stored in my heart

I gather up the ones of you, link them together

Gazing at them projected across the room

I feel you with every burst of pain

Oh-oh

La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la

Oh-oh

La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la

Decay too far gone absorbing no light or water

Sealing my wounded heart with a rootless, leafless vow

Two glasses placed side by side, their role

Never fulfilled, ah, just as they were

Since you last touched them

From all the memories stored in my heart

I gather up the ones of you, link them together

Gazing at them projected across the room

I feel you with every burst of pain

Don’t have to be right

Just wanted you to stay the way you are

Kind hearted, always smiling, but

If tears can be measured, it took this long but

I’ve barely made it by your side

And found you

From all the memories stored in my heart

I gather up the ones of you, link them together

Gazing at them projected across the room

I fall asleep with you vivid in my arms

The words you whisper, the resonance

Wander aimlessly around the room

The fragrance I smell, the warmth I feel

As long as it lasts, as long as it lasts

You, in my imagination

Are so vivid

As if you are right there

But I reach out my hand

And you suddenly disappear