A distanza di 158 giorni dall’inizio della produzione, le riprese di The Witcher 2 si sono appena concluse. Lo comunica Netflix, che annuncia che la seconda stagione sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo entro la fine del 2021.

La serie è stata girata in 15 diverse località del Regno Unito e ha visto il coinvolgimento di 89 membri del cast, circa 1.200 membri della troupe e tantissimi nuovi mostri.

Le riprese di The Witcher 2 hanno subito diversi stop a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19. Iniziate nel febbraio 2020, dopo lo stop alle produzioni per via dell’emergenza sanitaria, il set ha riaperto solo nell’agosto dello stesso anno. In seguito sono stati effettuati i test anti-Covid, non senza qualche difficoltà – un membro del cast è risultato positivo.

The Witcher 2 dovrebbe continuare a ispirarsi all’acclamata serie di libri fantasy di Andrezj Sapkowski, in particolare al terzo romanzo, “Blood of Elves”. Qualora lo showrunner decida di seguire la trama del libro, i fan possono aspettarsi grandi cose, tra cui la trasformazione di Ciri da timida principessa protetta a coraggiosa guerriera. Nel corso del libro, viene aiutata da Geralt che le offre il suo supporto anche per affinare le sue abilità di combattimento e nelle arti magiche. Inoltre, Geralt diventa una figura paterna per lei.

Per annunciare la fine delle riprese, Netflix ha rilascia un video speciale dal set, che cattura l’entusiasmo del cast e della troupe – guidati dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich – per aver completato le riprese di questo attesissimo prossimo capitolo di The Witcher.

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. La storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo de Il Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Nella seconda stagione, convinto che Yennefer sia morta nell’epica battaglia di Colle Sodden, Geralt di Rivia porta Ciri nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia, Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di sé.