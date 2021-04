Un tuffo al cuore che riporterà i fan a quel maggio del 2017, questo è quello che regalerà al pubblico il finale di Speravo de morì prima, la miniserie su Francesco Totti che in queste settimane ha diviso e ha fatto discutere sui social e anche gli addetti ai lavori. Ciliegina sulla torta dell’Epifania del campione e ottavo re di Roma sarà proprio la sua presenza grazie alle immagini originali del 28 maggio 2017, momento in cui ha ufficialmente dato l’addio al calcio giocato.

Accanto alle ormai storiche immagini di repertorio, con l’Olimpico pieno in ogni ordine di posto, sarà ingresso il Capitano prima con il volto di Pietro Castellitto e poi proprio con quello di Francesco Totti che gli darà il cambio vestendo per un’ultima volta la maglia numero 10. Gli episodi finali saranno davvero ricchi di emozioni con la ricostruzione della festa d’addio del Capitano ma anche l’intervista di Ilary che cadrà di nuovo sulla testa di mister Spalletti mentre sullo sfondo c’è Totti finalmente pronto ad accettare la fine della sua carriera per iniziare una nuova vita.

Negli ultimi due episodi di Speravo di morì prima i mesi passano in fretta e così mentre lui prova e riprova ad allenarsi e conquistare un posto di nuovo nella squadra, Ilary definisce Spalletti “piccolo uomo” in un’intervista per poi convincere il marito ad invitarlo alla festa per i suoi 40 anni. Proprio in quel frangente l’allenatore si presenta con un macchina del tempo per lui e “Piccolo uomo” per sua moglie. L’ennesimo scontro a distanza tra allenatore e capitano è servito, con tutto il trash possibile, e mesi dopo siamo pronti ad assistere alla visita di Baldissoni a Totti per spingerlo ad annunciare che il prossimo sarà il suo ultimo derby.

Ecco il promo del finale di questa sera:

Questa sera alle 21.15 tutti sintonizzati su Sky per il gran finale di #SperavoDeMorìPrima – la serie su #francescototti… Pubblicato da Wildside su Venerdì 2 aprile 2021

Il sesto e ultimo episodio di Speravo de morì prima ci riporta invece alla prima puntata con il giovane tifoso romanista disposto a non uscire da Rebibbia pur di incontrare il Capitano e con Ilary pronta a consolare il marito con un giro in motorino per tutta Roma insieme ai loro amici di sempre. Il finale è dietro l’angolo così come le lacrime, l’addio chiude la serie e la storia di Totti calciatore.