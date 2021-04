Decisamente è questa l’occasione giusta per accaparrarsi il tanto amato smart speaker Echo Dot su Amazon. Il dispositivo è il protagonista di una buona promozione proprio in queste prime ore del weekend di Pasqua, nel modello di quarta generazione sferico che ha già riscosso un grande successo commerciale.

Tutti gli altoparlanti con assistente vocale Alexa sono sempre più presenti nelle case degli italiani: in particolar modo, l’ultima variante dello speaker dalla forma completamente tonda, dal valore iniziale di 59,90 euro arriva a costare ora ben 20 euro in meno, ossia 39,90 euro, con uno sconto complessivo del 33%.

L’aspetto positivo dell’attuale occasione di acquisto per gli Echo Dot su Amazon è di certo anche la loro disponibilità immediata. Il pacco giungerà a destinazione non più tardi del 6 aprile: non male, considerando l’ovvio rallentamento dei giorni pasquali. Le colorazioni disponibili con il risparmio già messo in evidenza sono quella bianca e quella cerulea.

Offerta Nuovo Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa... Ti presentiamo il nuovo Echo Dot - Il nostro altoparlante intelligente...

Controlla l'intrattenimento con la tua voce - Ascolta brani in...

Come già detto, molti italiani hanno imparato a sfruttare al meglio tutte le potenzialità di qualsiasi Echo Dot in vendita su Amazon. Lo speaker può di certo essere utilizzato per ascoltare i brani di Amazon Music ma anche di altri servizi concorrenti come Apple Music, Spotify, Deezer, Sempre nell’ambito dei contenuti, l’altoparlante consente anche di ascoltare audiolibro e podcast. Tra le funzionalità principali di questo prodotto ci sono tutte quelle legate al costante aiuto che può fornire Alexa per informarsi sulle notizie, impostare un timer, ascoltare una ricetta, rispondere a domande di qualsiasi tipo. Sempre più sono anche gli acquirenti che utilizzano questo device per controllare la loro casa intelligente, dunque per accendere e spegnere dispositivi, ancora per aprire e chiudere infissi e molto altro ancora. La versatilità del prodotto non può essere messa in dubbio, ora più che mai ad un valore comemrciale estrem,amente interessante.