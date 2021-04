Sono trascorsi più di tre anni dal lancio sul mercato del Samsung Galaxy S9, ma a quanto pare non accenna a placarsi lo sviluppo software di questa serie. Le indicazioni che abbiamo oggi 2 aprile, infatti, sono in linea con quelle che abbiamo avuto modo di condividere sul nostro magazine un mese fa, se pensiamo al fatto che a stretto giro tutti avranno modo di testare la tanto attesa patch appena sfornata dal produttore coreano. Proviamo dunque a scendere più in profondità, con le notizie raccolte a proposito dell’aggiornamento.

Le novità concepite per il Samsung Galaxy S9 con l’aggiornamento di aprile

I primi riscontri sull’aggiornamento di aprile per il Samsung Galaxy S9 ci arrivano come sempre da SamMobile, che conferma a conti fatti l’avvio del rollout del quarto aggiornamento per la serie 2018 quest’anno. Il pacchetto software si concentra sulla versione del firmware G96xFXXUFFUC6, evidenziando che il prodotto non sia ancora retrocesso a quelli destinati a ricevere upgrade trimestrali. Al momento, il pacchetto software dovrebbe essere in distribuzione in Germania, ma nel giro di pochi giorni potremo provarlo anche qui.

Analizzando lo storico di questo produttore, emerge che sia solo una questione di tempo prima che la serie passi a un programma di patch di sicurezza trimestrali. Nel dettaglio, secondo la fonte questo cambiamento dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, ma non si escludono sorprese in un 2021 che anche dal punto di vista commerciale sarà ancora segnato dalla pandemia. Insomma, ci sono tutti i presupposti per ricevere upgrade con continuità attraverso il proprio Samsung Galaxy S9 nei prossimi mesi.

A voi come va questa serie? Gli ultimi aggiornamenti hanno migliorato la situazione in termini di durata della batteria? Fateci sapere con un commento, in attesa che la patch descritta oggi metta piede anche sui Samsung Galaxy S9 disponibili in Italia.