La bella location delle Dolomiti venete sono le grandi protagoniste della prima puntata di Un Passo dal Cielo 6. Presentata con il sottotitolo I Guardiani, la sesta stagione della fiction parte bene in termini di ascolti: 5.154.000 spettatori pari al 22.5% di share. Un debutto non da record, ma in crescita rispetto allo scorso ciclo di episodi (4.333.000 – 21.2%).

La prima puntata di Un Passo dal Cielo 6 ha svelato, come già anticipato dal promo di Rai1, che Emma, il grande amore di Francesco Neri, è morta. Con un salto temporale di alcuni anni, l’ex capo della forestale vive comunque sereno e in pace con se stesso, consapevole che lui e la giovane etologa hanno vissuto un breve ma intenso amore, culminato poi col matrimonio. La malattia ha portato via Emma, lasciando Francesco da solo, isolato da tutto e da tutti.

Una nuova missione, però, lo riporta in campo: c’è Dafne (una delle new entry, interpretata da Aurora Ruffino), ragazza bellissima trovata da Francesco in fin di vita. È l’inizio di un nuovo mistero da svelare e, tra paesaggi da sogno, ninfe dei boschi e fantasmi, la prima puntata di Un Passo dal Cielo 6 appassiona il pubblico di Rai1, ma sui social non si risparmiano commenti contro la fine ingiusta per il personaggio di Emma (che appare comunque in alcuni flashback da viva). All’orizzonte c’è una svolta: la donna amata da Francesco potrebbe non essere morta a causa della malattia che ormai da tempo la stava logorando, bensì ci sarebbe dell’altro. Forse un omicidio alla base di tutto?

Per il protagonista Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti – al suo terzo anno nella fiction – non c’è ancora la possibilità di vivere serenamente. Come molti hanno notato, in ogni stagione l’ex della forestale (ri)trova gli affetti e poi irrimediabilmente li perde. Prima ancora degli eventi della quarta stagione, Francesco ha perso suo figlio. Successivamente ha detto addio anche alla moglie Livia. E proprio quando con Emma si era aperto uno spiraglio di luce, la tragedia l’ha colpito di nuovo. Arriverà mai una gioia per lui?

La prima puntata di Un Passo dal Cielo 6 ha lasciato intendere che Francesco potrebbe ritrovare la felicità al fianco di uno dei nuovi personaggi femminili, forse proprio in Manuela Nappi, sorella del commissario Vincenzo, fuggita appena in tempo da un compagno violento. Sarà la volta buona? Francesco avrà finalmente una gioia nella sua vita?