Ci sono le prime informazioni specifiche relative al cosiddetto bonus 2400 destinato anche ai lavoratori stagionali, fortunatamente confermato dal recente Decreto Sostegni. Importanti, a tal proposito, le informazioni di base che ho avuto modo di portare alla vostra attenzione nei giorni scorsi. Tramite il link appena riportato, infatti, potrete approfondire chi siano gli stagionali ai quali è destinata questa forma di supporto e quali siano i principi basilari del sostegno in questione. C’è, tuttavia, un’altra questione irrisolta decisamente più pratica, che interessa a tutti.

Tempistiche pagamenti per il bonus 2400 destinato a lavoratori stagionali

Non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito, ma le indiscrezioni delle ultime ore confermano che i pagamenti relativi al bonus 2400 per i lavoratori stagionali verranno effettuati nel corso della seconda metà di aprile. Questo, almeno, per tutti coloro che hanno avuto modo di inviare la domanda nelle scorse settimane. Detto questo, nonostante tra un paio di settimane possano arrivare i primi bonifici, è altrettanto importante evidenziare che la suddetta domanda per i nuovi richiedenti potrà essere presentata fino al 30 aprile.

Questione, dunque, abbastanza lineare, con la concreta prospettiva per coloro che hanno già seguito l’iter definito dall’INPS di ricevere il bonus 2400 entro la fine di questo mese. Del resto, è fondamentale garantire un intervento tempestivo a supporto di una categoria che ha pagato a caro prezzo questa pandemia. La speranza, a questo punto, è che il percorso trapelato in questi giorni possa concretizzarsi esattamente come lo abbiamo illustrato, senza ulteriori ritardi.

Nei prossimi giorni verranno a galla sicuramente novità extra per il bonus 2400 concepito per i lavoratori stagionali, motivo per il quale consigliamo a tutti di farsi trovare pronti con eventuali cambi di direzione decisi dall’INPS. Avete già presentato la domanda? Fateci sapere con un commento a fine articolo.