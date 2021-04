Dedicato a chi si sente perso ma trova il coraggio di cercare la propria strada, Nord è il primo album di Alfa. Sarà disponibile dal 14 maggio nei negozi e negli store digitali, dopo il successo dei singoli Testa Tra Le Nuvole Pt. 2, Sul Più Bello e San Lorenzo.

N O R D uscirà nei formati CD Pop Up, Vinile autografato e versione Deluxe, uno speciale Kit di sopravvivenza limitato e autografato (CD Pop Up + Calze + Bussola + Borraccia). Tutte le versioni sono disponibili per il pre-order su Musicfirst.

Il kit speciale, inoltre, consentirà a chi lo acquista di prendere parte ad un evento con Alfa. I fan che acquisteranno il Kit di sopravvivenza su MusicFirst potranno partecipare all’esclusivo instore digitale di Alfa che si terrà a partire dal 14 maggio ed incontrarlo virtualmente.

Nord come il punto cardinale che segna la direzione del proprio cammino, nord come senso di scoperta. Da qui l’idea di inserire nel kit di sopravvivenza una bussola e una borraccia, due elementi indispensabili quando si intraprende un cammino avventuroso.

N O R D, l’album di Alfa, è un viaggio personale e artistico che fa tappa tra i desideri e le aspirazioni del cantante. Riflessioni sul passato e interrogativi sul futuro incerto i un giovane 20enne, l’album vuole trattare il senso di smarrimento e l’ansia del cercare la propria strada nella vita, che accomuna tanti giovani.

Alfa racconta: “Come i marinai puntavano alla Stella Polare per orientarsi, io ho trovato la musica che mi permette di capire chi voglio essere”. Il Nord di Alfa è infatti la sua musica: ha trovato la sua direzione facendo musica.

Nella copertina del disco, il Nord viene rappresentato da una cima innevata che rappresenta, metaforicamente, il punto di arrivo artistico di Alfa. La foto è di Pietro Cocco e l’artwork di Corrado Grilli.