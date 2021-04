La scalata al successo dei Google Pixel 4 e Pixel 4 XL non si è di certo arrestata: i googlefonini sono ancora oggi molto apprezzati, anche se qualche lamentela al loro indirizzo è comunque arrivata. Come si legge su ‘reddit.com‘, non sono pochi gli utenti per niente soddisfatti del modo in cui vengono utilizzati i sensori di sblocco biometrici dei Google Pixel 4 e Pixel 4 XL. Alcuni proprietari si sentono ‘abbandonati’ dal colosso di Mountain View per il fatto che molte applicazioni Android non impiegano il sistema di sblocco biometrico del volto dei Google Pixel 4 e Pixel 4 XL (magari rientrate per caso in questa percentuale).

Un utente in particolare sindaca il fatto di vedersi costretto ad inserire il codice PIN ogni volta che accede all’app mobile del proprio istituto bancario, mancando a bordo dei suddetti googlefonini il lettore di impronte digitali. Gli sviluppatori, purtroppo, non ci mettono del loro per implementare il supporto alle API che consentirebbero di impiegare i sensori biometrici di sblocco tramite il volto dei Google Pixel 4 e Pixel 4 XL. Negli Stati Uniti la cosa, per quanto ad alcuni di voi potrebbe sembrare banale, non è andata per niente giù ai proprietari dei dispositivi, che addirittura meditano di passare ad un altro brand per questo problema (Big G farebbe meglio a correre ai ripari per non perdere clientela per una questione del genere).

Speriamo che il colosso di Mountain View intervenga presto invitando gli sviluppatori all’implementazione delle API che permetterebbero agli utenti di utilizzare i sensori di cui il loro smartphone dispone. Da proprietari dei Google Pixel 4 e Pixel 4 XL anche voi sentite la necessità, o non vi pesa particolarmente inserire ogni volta il codice PIN per alcune applicazioni Android? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.