Il sistema operativo Harmony OS è ad un passo dal suo rilascio in beta per utenti semplici dopo la terza versione sperimentale rilasciata agli sviluppatori in settimana. In questo mese di aprile assisteremo di certo al lancio del primo smartphone con a bordo la nuova esperienza software. Si tratterà di certo della serie Huawei P50 che verrà commercializzata almeno in Cina con l’alternativa ad Android pre-installata. A parte questa notizia ormai scontata, grazie alla fonte Huawei Central otteniamo un elenco di dispositivi che, con molta probabilità, dovrebbero beneficiare presto o tardi dell’implementazione.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che subito dopo i Huawei P50, Harmony OS giungerà sugli smartphone Huawei della serie Mate 40, dunque sulla versione standard, Pro, Pro +, RS Porsche Design e 40E. Al grande passi non mancherà all’appello neanche il pieghevole Mate X, Mate Xs, Huawei Mate X2 come pure tutta la serie P40 nei suoi modelli premium, fatta eccezione dunque per le varianti Lite.

Harmony OS non mancherà neanche sui modelli di smartphone Huawei un po’ più datati, come nel caso dei Mate 30 e 30 Pro (sia nelle unità 4G e 5G) e per l’esemplare RS Porsche Design. Non c’è ancora la conferma assoluta ma anche i Huawei Nova 8, Nova 8 Pro e ancora i Nova 7 e i Nova 6 dovrebbero poter ottenere il supporto per il sistema operativo proprietario del produttore asiatico. Stesso destino spetterà ai Huawei P30 e Mate 20, sempre nelle loro ammiraglie e non nelle unità di fascia media.

Oltre che sugli smartphone Huawei, sempre Harmony OS verrà garantito anche sugli indossabili, in primis sul Huawei Watch GT 2 Pro. Anche i tablet non mancheranno all’appello e si partirà dal Huawei MatePad Pro. La scelta se passare o meno all’esperienza proprietaria alternativa ad Android spetterà sempre all’utente finale che potrà procedere all’operazione con un semplice aggiornamento via OTA.