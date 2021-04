Anche il cast di Bridgerton 2 sarà multietnico come quello della prima stagione, scelta che tanto ha fatto discutere per una rappresentazione storicamente inaccurata della nobiltà inglese dell’Ottocento. Ma la serie in costume creata da Chris Van Dusen di Shondaland per Netflix intende continuare a perseguire la strada della massima inclusione possibile e di una rappresentazione scenica che non fa distinzioni sul colore della pelle degli attori, piaccia o no (qui un nostro approfondimento a riguardo).

Oltre alla nuova protagonista femminile Simone Ashley, il cast di Bridgerton 2 accoglierà Charithra Chandran e Rupert Young, secondo quanto annunciato in esclusiva da Deadline. Chandran interpreterà la sorella minore della protagonista femminile della nuova stagione: Edwina Sharma è colei che, prima di Kate Sharma, catturerà l’attenzione del visconte Anthony. Invece Young interpreterà un personaggio inedito che non esiste nei romanzi da cui la serie è tratta, ma è stato inventato appositamente per l’adattamento tv: sarà Jack, membro di una delle famiglie nobili dell’epoca che porta con sé un grosso mistero.

La produzione della prossima stagione inizierà questa primavera nel Regno Unito: il cast di Bridgerton 2 metterà in scena le vicende narrate nel secondo romanzo della saga di Julia Quinn, dal titolo Il Visconte che mi Amava, ovvero la ricerca di un matrimonio nell’alta società per il fratello maggiore della famiglia Bridgerton, il ribelle Anthony (Jonathan Bailey). Simone Ashley, già vista in Sex Education, interpreterà l’interesse romantico del protagonista, Kate Sharma.

La scelta di due attrici di origini indiane per il cast di Bridgerton 2 farà sì che anche la nuova stagione non abbia tabù relativi all’etnia: gli sceneggiatori hanno modificato il cognome di Kate ed Edwina – nel romanzo è Sheffield, nella serie sarà Sharma – perché i personaggi delle sorelle Kate e Edwina sono stati concepiti come discendenti di una famiglia indiana.

In questo senso anche Bridgerton 2 continuerà a dare una rappresentazione multirazziale dell’alta società londinese dei primi dell’Ottocento, come nella prima stagione della serie che vantava diversi protagonisti di colore, tra cui il duca di Hastings (Regé-Jean Page), Lady Danbury (Adjoa Andoh) e la regina Charlotte (Golda Rosheuvel).