Esce venerdì 9 aprile Angels Like You di Miley Cyrus, il nuovo singolo estratto dall’album Plastic Hearts. Il brano sarà disponibile in rotazione radiofonica dalla prossima settimana ma è già in digital download e in streaming. Già realizzato e pubblicato anche il videoclip ufficiale, che potete trovare alla fine di questo articolo.

Il video ufficiale di Angels Like You di Miley Cyrus è stato realizzato lo scorso 7 febbraio in occasione della sua esibizione al Super Bowl. Il grande evento statunitense si è svolto nel pieno rispetto delle normative anti covid, a distanza di quasi un anno dall’inizio della pandemia e ha accolto tra i suoi ospiti proprio la cantante Miley Cyrus.



Un’occasione speciale per l’artista, come speciale era il pubblico presente allo spettacolo: operatori sanitari vaccinati e persone attive in prima linea nella lotta contro il Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero nell’ultimo anno.

“Il 7 febbraio 2021, quasi un anno dopo la cessazione delle attività causata dal Covid-19, è stato registrato questo video al primo concerto di grandi dimensioni da quando la pandemia ha cambiato le nostre vite. Il pubblico presente, completamente vaccinato, era composto dagli operatori sanitari, che hanno combattuto duramente e instancabilmente contro il virus”, le parole di Miley Cyrus nel video.

Il rilascio del singolo Angels Like You di Miley Cyrus è anche l’occasione per ribadire l’importanza di vaccinarsi per combattere realmente la pandemia da Covid-19.

“Speriamo tutti di essere presto di nuovo insieme e che questo possa accadere prima di quanto possiamo immaginare grazie a una maggiore disponibilità di vaccini. Ognuno di noi, vaccinandosi, può fare la sua parte per fermare la pandemia. Insieme possiamo fare in modo che la musica dal vivo ritorni ad essere una realtà”, ha affermato la Cyrus.

Angels Like You è contenuto nell’album Plastic Hearts, nel quale la cantante ha inserito 12 brani, tra cui le collaborazioni con Billy Idol, Joan Jett e Dua Lipa.

Flowers in hand, waiting for me

Every word in poetry

Won’t call me by name, only “baby”

The more that you give, the less that I need

Everyone says I look happy

When it feels right

I know that you’re wrong for me

Gonna wish we never met on the day I leave

I brought you down to your knees

‘Cause they say that misery loves company

It’s not your fault I ruin everything

And it’s not your fault I can’t be what you need

Baby, angels like you can’t fly down hell with me

I’m everything they said I would beLa, la, la

I’m everything they said I would be

I’ll put you down slow, love you goodbye

Before you let go, just one more time

Take off your clothes, pretend that it’s fine

A little more hurt won’t kill you

Tonight, mama says, you don’t look happy

Close your eyesI know that you’re wrong for me

Gonna wish we never met on the day I leave

I brought you down to your knees

‘Cause they say that misery loves company

It’s not your fault I ruin everything

And it’s not your fault I can’t be what you need

Baby, angels like you can’t fly down hell with me

I’m everything they said I would be

I know that you’re wrong for me

Gonna wish we never met on the day I leave

I brought you down to your knees

‘Cause they say that misery loves company

It’s not your fault I ruin everything (everything)

And it’s not your fault I can’t be what you need

Baby, angels like you can’t fly down hell with me, oh!

Angels like you can’t fly down hell with me