Continua l’appuntamento con Gentleman Jack su LaF. Stasera, venerdì 2 aprile, il canale 135 di Sky Italia manderà in onda il terzo e quarto episodio della serie storica incentrata sulla vita di Anne Lister.

Proprietaria terriera, imprenditrice, viaggiatrice, alpinista, è stata una donna rivoluzionaria. Si è distinta per le sue idee, andando contro la società del tempo e sposando una persona del suo stesso sesso. Viveva liberamente la sua sessualità, motivo per cui è stata soprannominata Gentleman Jack. Nata nel 1791 ad Halifax nel New Yorkshire, Anne Lister è ricordata soprattutto per i suoi diari, 7.720 pagine per 4 milioni di parole, un sesto delle quali criptate con un codice che mescola algebra e greco antico, decifrato solo negli anni Trenta del Novecento.

Nel primo episodio di stasera, il terzo della serie tv intitolato È così che chiamate quelle cose?, il rapporto tra Anne e miss Walker prende una piega elettrizzante. Intanto, le rispettive famiglie (e non solo) iniziano a parlare della loro relazione: mano a mano, le voci si diffondono in tutta la città.

A seguire, l’episodio 1×04 dal titolo Le donne sono noiose e stupide. Anne e Miss Walker vivono la loro storia alla luce del sole, ma l’arrivo di una brutta notizia sconvolge le due, cambiando inaspettatamente le carte in tavola.

Nel cast e personaggi di Gentleman Jack troviamo Suranne Jones, vincitrice del BAFTA, nei panni della protagonista Anne Lister, una donna con una grande voglia di vivere e un fiuto per gli affari, sfida apertamente le aspettative della società dell’epoca sulle donne; Sophie Rundle interpreta Ann Walker, affascinante ereditiera, timida e riservata, che cattura l’attenzione di Anne; Gemma Whelan è Marian, la sorella gelosa di Anne; Gemma Jones è Anne, la zia malata della protagonista; Timothy West è Jeremy, il padre poco lucido di Anne.

L’appuntamento con Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no è per stasera alle 21:10, in esclusiva su laF (Sky 135) e disponibile On Demand su Sky, su Sky Go e su Now TV.