Il futuro si sta proiettando sempre di più verso un mondo digitale, dove la tecnologia la fa da padrona in quasi tutti i settori. Il calcio, e lo sport in generale, è offerto anche in streaming, un mezzo necessario per portare maggiore innovazione agli utenti. Questo è il pensiero del vice-presidente esecutivo per il Sud Europa di DAZN, Veronica Diquattro, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in una recente intervista ai microfoni de ‘La Stampa’ inerenti all’acquisizione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024.

La Diquattro ha spiegato la rilevante importanza dello sviluppo della banda larga e di quanto oggi offra una copertura della rete più ampia e rassicurante. L’obiettivo resta quello di velocizzare il processo di digitalizzazione e sono convinti che il calcio possa dare una grande spinta in tal senso. Tutti gli utenti saranno più incentivati a dotarsi di una connessione più veloce e device adeguati. In merito alle problematiche tecniche riscontrate negli anni passati, quello più grande è stato rilevato agli inizi dell’esperienza DAZN, quando il progetto partiva da zero e nell’arco di un mese hanno dovuto iniziare a trasmettere. Da allora la piattaforma di streaming ha fatto molti passi in avanti e fino a settembre (quando inizierà l’era DAZN come principale emittente delle 7 partite in esclusiva) si lavorerà ancora di più per migliorare la gestione dei picchi di traffico.

Una delle notizie più importanti per quanto riguarda le aree che “soffrono” dei maggiori problemi di rete in Italia, la vice-presidente di DAZN assicura che in quelle zone la Serie A verrà trasmessa anche sul digitale terrestre. Nel corso dell’intervista si è parlato anche del discorso dei costi per gli utenti. Il prezzo dell’abbonamento sarà adeguato alla crescita della loro offerta, ma sicuramente vedere le partite di calcio costerà meno di oggi. Gli abbonamenti saranno sempre mensili e non vincolanti, ma non ci sarà la vendita di partite singole.