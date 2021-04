La Champions League su Play Infinity è stata annunciata oggi 2 aprile da Mediaset. La competizione calcistica più seguita d’Europa non verrà trasmessa solo da Sky ma anche sulla piattaforma rinnovata della famiglia Berlusconi. Un gran colpo davvero appena segnato e che potrebbe spingere molti italiani ad abbonarsi al servizio.

Che ne sarà di Mediaset Play? Semplicemente verrà sostituito proprio da Infinity Play che, grazie ad un accordo siglato con Sky, potrà trasmettere le partite di Champions League fino al 2024. Il contratto prevedrebbe, in particolar modo, la trasmissione di ben 104 partite a stagione: il vero punto di forza previsto dalla partnership risiederebbe nei migliori match del martedì. Va ricordato, in questo contesto e sempre per la competizione calcistica europea, che Amazon (al contrario) l’ha spuntata sui match del mercoledì. Insomma, per l’ambita coppa, le opzioni di fruizioni si moltiplicno e a dire la verità, al momento, confondono anche molto i tifosi.

Oltre alla Champions League su Play Infinity non mancheranno numerosi altri contenuti oggi annunciati. Intanto saranno fruibili tutte le trasmissioni dei canali Mediaset in formula totalmente gratuita. In aggiunta sarà previsto un nuovo canale Infinity + che dovrà essere attivato a parte: questo conterrebbe un ampio catalogo di titoli, anche se non meglio precisati. Ogni novità al riguardo sarà resa nota nelle prossime settimane, al massimo entro i mesi estivi.

Come si potrà beneficiare di tutti i contenuti Infinity Play? Sempre Mediaset ha annunciato oggi l’arrivo di una nuova app dedicata, quasi ai blocchi di partenza. Questa potrà essere scaricata su tutte le smart TV e di certo anche su smartphone e tablet. Al momento della disponibilità dello strumento, questo verrà comunicato direttamente attraverso i canali ufficiali Mediaset. Ci sarà da attendere forse solo un po’ di tempo ma nel corso della primavera in corso la novità dovrebbe raggiungere tutti i potenziali clienti interessati.