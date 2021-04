Casio, società giapponese che produce prodotti elettronici, ha lanciato il suo primo smartwatch G-Squad Pro GSW-H1000, che fa parte della linea sportivi G-Squad ed basato sul sistema operativo Wear OS by Google. Il dispositivo è il primo del brand a sfoggiare un display a colori, diverse funzioni per lo sport e la salute ed un design abbastanza robusto e durevole grazie al dorso in titanio, tipico degli orologi G-Shock (ossia quelli resistenti agli urti). Vediamo insieme le sue caratteristiche principali ed il prezzo.

Il nuovo Casio G-Squad Pro GSW-H1000 presenta un cinturino in silicone, una cassa in titanio e un vetro protettivo antigraffio che consente al wearable di immergersi in acqua fino a 200 metri di profondità. Lo smartwatch include un display a doppio strato LCD monocromatico da 1,2 pollici (con una risoluzione pari a 360 x 360 pixel). Lo schermo rimane sempre acceso così che l’utente possa avere a portata di mano le informazioni principali, come l’orario, le notifiche, le mappe, i dati del sensore e tante altre funzioni. Il wereable è dotato di vari sensori, tra cui il GPS, quello per misurare l’altitudine, l’accelerometro e girometro, il sensore di pressione barometrica, la bussola, di pressione atmosferica e quello ottico per il monitoraggio della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa.

Per quanto riguarda la sezione sport, Casio ha inserito 15 attività e 24 modalità di allenamento, come corsa, attività indoor, ciclismo su strada, nuoto, surf e snowboard. Il nuovo Casio G-Squad Pro GSW-H1000 monta una batteria, di cui al momento ancora non è stata rilevata la capacitàà, in grado di garantire fino a 4 giorni di utilizzo in modalità smart e addirittura fino a un mese in modalità classica. La piattaforma Wear OS garantisce l’accesso alle notifiche dello smartphone, a tantissime applicazioni ed all’assistente digitale Google Assistant. L’orologio sarà disponibile a partire dal prossimo mese di maggio 2021 negli Stati Uniti al prezzo di 699 dollari e nel Regno Unito a 599 sterline, nelle colorazioni rosso, blu e nero. Per quanto riguarda la produzione in Europa, per adesso non sono trapelate notizie circa i prezzi e la disponibilità, dunque non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.