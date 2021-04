Per tutti gli appassionati di smartwatch: siete pronti a scoprire due nuovi modelli che rappresentano una vera e propria rivoluzione? Allora non fatevi scappare Suunto 7 Titanium e 9 Baro Taitanium. Per chi non conoscesse questo brand, Suunto è specializzato ed apprezzato in tutto il mondo da milioni di utenti per l’invidiabile rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti. La famosa azienda finlandese ha presentato ufficialmente nella giornata odierna, giovedì 1 aprile, i due nuovi modelli indossabili lanciati a gennaio 2020 (il 7 Titanium) e giugno 2018 (il 9 Baro Titanium). Vediamo insieme le caratteristiche e i prezzi dei due device.

I Suunto 7 Titanium e 9 Baro Taitanium sfoggiano entrambi un inedito design minimalista con cinque ghiere in titanio. È stato scelto questo tipo di materiale prezioso non solo per assicurare resistenza durante il suo utilizzo giornaliero, ma anche per la sua leggerezza e comodità, specialmente durante le sedute di allenamento. Il Suunto 7 Titanium con sistema operativo Wear OS è stato introdotto sul mercato con un software aggiornato per garantire un’analisi più profonda del tracking della qualità del sonno, la gestione delle risorse fisiche e la facile visibilità del monitoraggio sulla frequenza cardiaca. Il wearable presenta un display AMOLED (con risoluzione 454 x 454 pixel) con vetro Gorilla glass, ghiera in titanio grado 5 e cassa in poliammide rinforzata con fibra di vetro e cinturino di tessuto in microfibra. Resistente all’acqua fino a 50 metri, l’orologio include il sensore NFC per effettuare pagamenti digitali tramite Google Pay. L’indossabile tiene traccia di più di 70 modalità di attività sportive (la navigazione offline è gratuita). Questa versione sarà disponibile a partire dal prossimo 21 aprile ad un prezzo di lancio di 479 euro. Da maggio, invece, si potranno acquistare tre nuovi cinturini in silicone in colorazioni abbinate.

Anche il Suunto 9 Baro Taitanium presenta delle interessanti e numerose innovazioni, tra cui il sistema GPS intelligente per gestire in maniera ottimale la durata della batteria (in grado di garantire fino a 170 ore di utilizzo con GPS attivo grazie alla funzione Tour Mode). Dotato di funzionalità di monitoraggio completo delle condizioni meteo e più di 80 modalità di sport integrate, come escursionismo, sci e mountain bike, il Suunto 9 Baro Taitanium sarà il vostro compagno di viaggio ideale. Tenete presente che si possono anche personalizzare le schermate e visualizzarle senza limite di tempo durante l’attività che si sta svolgendo. L’orologio presenta un display a matrice retroilluminato a LED (con risoluzione di 320 x 300 pixel) e vetro in cristallo di zaffiro. È resistente all’acqua fino a 100 metri ed è certificato MIL-STD-810. Questa versione sarà disponibile sul sito ufficiale e su Amazon nelle colorazioni Granite Blue Titanium, Charcoal Black Titanium ed al prezzo di 599 euro.