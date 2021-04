Si intitola Taxi Driver il nuovo album di Rkomi in uscita alla fine del mese. La data di uscita è già nota: si tratta del 30 aprile. Ad annunciare il suo ritorno in musica è stato lo stesso artista, oggi, con un post sui social seguito da un trailer video, disponibile alla fine di questo articolo.

Al rilascio di nuova musica da parte di Rkomi non manca ormai molto: Taxi Driver sarà disponibile nell’ultimo giorno di aprile su etichetta Island Records. Già svelata l’immagine di copertina dell’album, un chiaro omaggio all’omonimo film capolavoro con Robert De Niro.

Il nuovo album di Rkomi,Taxi Driver, sarà disponibile in versione digitale in tutti gli store online ma anche in versione CD e in versione LP. Da oggi il disco è in pre-order nei quattro formati: Cd e LP autografato in esclusiva Amazon, CD + T-shirt oppure Taxi Driver Kit.

Rkomi è reduce dal successo ottenuto con il suo precedente album Dove Gli Occhi Non Arrivano che lo ha portato in vetta alla classifica Fimi dei progetti più venduti in Italia. Primo posto della classifica Fimi-Gfk al suo debutto e certificazione come disco di Platino: l’album uscito nel 2019 era impreziosito da featuring d’eccezione come la hit Blu con Elisa e Visti Dall’Alto con Dardust. Nell’album compariva anche Jovanotti, ospite d’eccezione del progetto sulle note di Canzone.

La collaborazione con Jovanotti è proseguita dal vivo: Rkomi è stato infatti ospite per un’emozionante performance live, sul palco dell’ultimo concerto del Jova Beach Party, all’aeroporto di Milano Linate. Era settembre 2019 e l’ultimo concerto-evento di Jovanotti arrivava dopo un’estate intensa sulle migliori spiagge italiane, letteralmente invase dalla sua musica.

Rkomi annuncia il nuovo album