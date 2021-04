Non stupisce affatto che dopo il successo mondiale dei tre film del franchise Tutte le Volte che ho Scritto Ti Amo Netflix stia sviluppando una serie spin-off per espanderne l’universo narrativo con un format a puntate.

La serie tratta dal film Tutte le Volte che ho Scritto Ti Amo sarà incentrata sul personaggio di Kitty (interpretato da Anna Cathcart), la sorellina della protagonista che ha avuto un ruolo cruciale nei film nello spedire le lettere della protagonista alle sue cotte adolescenziali.

Per ora la serie tratta da Tutte le Volte che ho Scritto Ti Amo è classificata come una romantica in episodi di mezz’ora, al momento ancora senza titolo. La trama seguirà la più giovane sorella Covey nella sua ricerca del vero amore: il pubblico ha lasciato Kitty in To All the Boys: Always and Forever, terzo film del franchise uscito lo scorso febbraio su Netflix, ormai adolescente e alle prese con una cotta per un ragazzo incontrato durante un viaggio a Seoul con la sua famiglia, che ha continuato a sentire via SMS anche dopo.

L’autrice dei libri da cui sono tratti i film del franchise di Tutte le Volte che ho Scritto Ti Amo Jenny Han sarà la creatrice, scrittrice e produttrice esecutiva della serie, affiancata nella scrittura dell’episodio pilota da Siobhan Vivian. Le stesse società produttrici dei film, Awesomeness e ACE, stanno sviluppando anche la serie.

I tre film di To All the Boys hanno avuto un grande successo su Netflix: il primo è stato addirittura definito dallo streamer uno dei “film originali più visti di sempre con una forte reiterazione di visualizzazioni“. Un riscontro che ora Netflix intende capitalizzare con una serie tv per giovani adulti.