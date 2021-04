Come ben sappiamo, DAZN si è aggiudicata l’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024, vincendo la lunga ed ardua partita contro la principale rivale Sky. L’assemblea di Lega ha accettato l’offerta presentata dalla piattaforma di streaming del valore di 840 milioni di euro a stagione per la trasmissione di 7 partite in esclusiva e 3 in condivisione del pacchetto 2, che inizialmente vedeva Sky favorita per l’assegnazione. A tal proposito, però, potrebbero cambiare le carte in tavola e l’emittente con sede nel Regno Unito fare dietrofront accettando l’accordo con Sky. Come? A parlarne è stato l’amministratore delegato dell’emittente satellitare Maximo Ibarra, il quale ha affermato di essere sempre aperti ad un accordo con DAZN.

Si tratta di un tema da affrontare soltanto dopo che l’asta sui diritti TV si chiuderà definitivamente. In fondo, Sky è stata già partner di DAZN fino ad oggi, e dunque è lecito aspettarsi che vengano adottati gli stessi criteri che Sky ha osservato da quando ha avuto in esclusiva sette partite di calcio. In questi giorni il tema è molto caldo: la possibilità che per la prima volta, dopo ben 18 anni di trasmissione, Sky possa restare senza Serie A sta facendo molto scalpore.

Per adesso l’offerta dell’emittente satellitare per il secondo pacchetto (che prevede tre partite in co-esclusiva) è stata respinta, ma l’edizione giornaliera de ‘Il Corriere della Sera’ ha ripreso l’argomento riferendo di un’intesa ancora possibile di Sky con DAZN, magari alzando l’offerta per il pacchetto 2. Per la seconda proposta, qualora non venisse accettato il rialzo, Sky avrebbe affidato la situazione ai suoi avvocati per studiare eventuali ricorsi da presentare all’Antitrust in merito al bando che ha condotto DAZN e TIM alla vittoria dei diritti TV della Serie A. Per adesso ancora nulla di ufficiale, ma resteremo aggiornati sull’interessante faccenda.