Sarah Michelle Gellar sarà la protagonista di una nuova serie tv. L’indimenticabile cacciatrice di Buffy sarà nel cast di Hot Pink, produzione Amazon, vagamente ispirato a What Girls Are Made Of, romanzo young adult finalista del National Book Award scritto da Elana K. Arnold.

Ideata da Elisabeth Holm (Obvious Child), la serie è descritta come una pungente commedia di formazione. La Holm è anche produttrice esecutiva insieme alla regista Desiree Akhavan (La diseducazione di Cameron Post ) e ai produttori esecutivi Rebecca Green (It Follows), e Sue Naegle e Ali Krug con la campagna di produzione Annapurna.

Al momento è stato ordinato solo l’episodio pilota e se Amazon deciderà di dare il via libera alla serie tv, Hot Pink si unirà alla crescente offerta di produzioni young adult già presenti sulla piattaforma di streaming Prime Video.

Pubblicato nel 2017, What Girls Are Made Of di Arnold è descritto come l’esplorazione del “battito cardiaco reale, annodato, disordinato e fiorente della giovane femminilità” attraverso gli occhi di una ragazza di 16 anni che è stata appena lasciata dal suo fidanzato.

Per Sarah Michelle Gellar si tratta del grande ritorno in una serie tv dopo il suo cameo nel finale della comedy The Big Bang Theory. Terminato Buffy, andato in onda per sette stagioni dal 1997 al 2003, la Gellar si è data al cinema ed è tornata in tv con degli show di breve durata: nel 2011 è stata la protagonista di Ringer; nel 2013 era nel cast di The Crazy Ones, comedy con il compianto Robin Williams.

Non solo attrice: Sarah Michelle Gellar ha prestato la sua voce Gellaral personaggio della Settima Sorella nella popolare serie animata Star Wars: Rebels di Disney XD. Sarà inoltre la doppiatrice dell’anime di Netflix, Masters of the Universe: Revelation.

Di recente, l’attrice ha offerto il suo sostegno alle sue ex colleghe di Buffy che hanno accusato l’ex ideatore della serie Joss Whedon di abuso di potere sul set.

Anche se sono orgogliosa di avere il mio nome associato a Buffy Summers, non voglio più essere associata al nome di Joss Whedon. Sono più concentrata sulla crescita della mia famiglia e sulla sopravvivenza a una pandemia attualmente, quindi non rilascerò altre dichiarazioni in questo momento. Ma sto dalla parte di tutti i sopravvissuti agli abusi e sono orgogliosa di loro per aver parlato.