Ci sono nuovi riscontri che dobbiamo prendere in esame oggi 1 aprile, a proposito di un nuovo aggiornamento Instagram già in distribuzione per utenti iOS e Android. Tutto ruota attorno alla funzione chiamata “Reels Remix“, utile per metterci alle spalle i problemi tecnici che abbiamo affrontato nei giorni scorsi, come vi abbiamo riportato tramite specifici approfondimenti sul nostro magazine. Cerchiamo dunque di comprendere in quale direzione stiano andando gli sviluppatori in questo periodo.

Nuovo aggiornamento Instagram in stile TikTok da oggi 1 aprile

In cosa consiste il nuovo aggiornamento Instagram? La direzione presa dall’app pare scontata e, da questa mattina, il gap rispetto a TikTok appare meno significativo. Tutto ruota attorno alla funzione Reels Remix. Ovvio che gli utenti poco inclini a testare il mondo TikTok siano un tantino spiazzati. Ebbene, il plus in questione è stato pensato per consentire agli utenti di remixare i Reels. Così facendo, tutti potranno caricare un video accanto a quello di un altro utente, partendo ovviamente proprio dal filmato originale.

Sfruttare questo valore aggiunto legato all’ultimo aggiornamento Instagram è molto semplice. Chi vuole testarlo, infatti, non dovrà fare altro che selezionare il tasto menu con i tre puntini su un reel. A quel punto, per creare il nuovo contenuto dovrete selezionare la voce “Remix This Reel“, in modo da scegliere se registrare un nuovo video o caricare filmati pre-registrati. Gli strumenti resi disponibili dall’app consentiranno poi altri interventi, come ad esempio il controllo del volume dell’audio originale.

Ovviamente, l’utente potrà operare anche sull’audio registrato, oltre alla possibilità di aggiungere una voce fuori campo. Vedremo quali saranno le prossime evoluzioni dell’app e soprattutto se il nuovo aggiornamento Instagram andrà ulteriormente nella direzione di TikTok, dopo le indicazioni interessanti che sono trapelate oggi 1 aprile per il pubblico italiano. Lo avete già provato? Fateci sapere.