La nuova versione che sta per sbarcare negli USA di Google Pay sostituirà la vecchia applicazione, che verrà abbandonata dal 5 aprile. Una comunicazione che ha generato un po’ di panico tra gli utilizzatori, preoccupati del fatto che la cosa potesse causare il blocco di Google Pay su Wear OS by Google. A partire dalla prossima settimana, il colosso di Mountan View cesserà alcune funzioni dell’app Google Pay tradizionale, tra cui i pagamenti e le transazioni peer-to-peer: il controllo delle carte di pagamento, delle carte fedeltà e dei pass dovrebbe restare invariata, pur non ricevendo l’app altri aggiornamenti in futuro.

Le transazioni NFC in-store tramite Google Pay, dal lancio di Android 10, hanno iniziato a funzionare attraverso i Google Play Services, ragion per cui non servirà aver installata sul proprio smartphone l’app Google Pay per sfruttare i suddetti pagamenti da smartphone o device Wear OS ad esso associato. Gli utenti di Wear OS by Google non devono preoccuparsi in quanto per loro non cambierà perfettamente niente: i pagamenti seguiranno a funzionare anche quando la piattaforma non verrà più aggiornata a partire dal 5 aprile. Non serve affatto darsi pensieri in questo senso, ci tenevamo a rassicurare un po’ tutti per quel che riguarda il funzionamento della piattaforma dopo la data sopra indicata (era legittimo prima pensare che la funzionalità potesse essere soppressa insieme alla vecchia app di Google Pay, ma adesso sappiamo che non sarà così).

La nuova versione di Google Pay sostituirà quella originale, ma molte funzioni potranno continuare ad essere utilizzate, compresa quelle dei pagamenti NFC dal proprio smartphone o dallo smartwatch Wear OS by Google a cui è collegato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.