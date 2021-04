La figura di Gesù, portata sul piccolo e grande schermo in svariate versioni, verrà raccontata in un nuovo adattamento televisivo dal titolo The Rising. Lo annuncia Variety in esclusiva. I produttori di Leonardo e I Medici sono al lavoro su una serie drammatica storica in lingua inglese che viene descritta come “umana e secolare” incentrata sulla figura del Cristo.

Stando al noto sito americano, Lux Vide sta collaborando con l’ex chief content officer di Hasbro, Stephen J. Davis (Transformers) per realizzare una produzione davvero ambiziosa. Daniel Knauf, produttore di The Blacklist, è stato scelto come showrunner. Il CEO di Lux Vide Luca Bernabei e Davis sono i produttori della serie. Jan Michelini, già alla regia di alcuni episodi de I Medici, dirigerà The Rising.

“Gesù ha cambiato completamente la cultura occidentale, indipendentemente se siete credenti o meno. Dopo più di duemila anni, siamo ancora qui a parlare di lui. Oltre due miliardi di persone in tutto il mondo seguono i suoi insegnamenti, che sono ancora significativi per tutti”, ha detto Bernabei, descrivendo la serie come “uno spettacolo divertente e stimolante, adatto a tutti”. E ha aggiunto: “Soprattutto in questo momento e in questo mondo, dobbiamo alzare gli occhi e le anime, seguendo una storia che non è mai stata raccontata abbastanza.”

Come Leonardo e I Medici, anche The Rising attingerà al contesto storico e allo stesso tempo aggiungerà un tocco originale alla narrazione. Concepita come una serie composta da tre stagioni, la prima è incentrata sulla predicazione del Cristo. “Gesù disse: ‘Ama il tuo nemico’. È stato piuttosto rivoluzionario, in contrasto con la cultura romana ed ebraica”, ha osservato Bernabei, parlando con Variety. In questo primo ciclo di episodi, Gesù sceglierà i suoi apostoli, i quali appariranno come “una banda di adolescenti che si ribella contro le ingiustizie del tempo”, ha aggiunto Bernabei.

The Rising adotterà un approccio contemporaneo alla storia della vita di Gesù, senza dimenticare, però il suo contesto storico. Lo vedremo quindi alle prese con le tensioni politiche del tempo e incontrare quei personaggi che lo hanno seguito e “come le loro lotte intestine, intrighi politici e giochi di prestigio alla fine hanno plasmato il suo destino”, ha concluso Davis.

Al momento il progetto è nelle fasi di pre-produzione.