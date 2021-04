La Casa di Carta 5 non esce ad aprile 2021, nonostante le tante fake news a riguardo. Diverse possibili date di rilascio sono apparse in rete negli ultimi mesi, dalla meno plausibile che indicava addirittura gennaio 2021 come mese d’uscita su Netflix a quelle che davano la primavera come possibile finestra temporale di rilascio della stagione. La verità è che l’ultimo capitolo della saga di Alex Pina è ancora in produzione e la Vancouver Media ci sta mettendo più del previsto ad ultimare le riprese.

Di sicuro La Casa di Carta 5 non esce ad aprile 2021: come dimostra la lista di nuovi contenuti di Netflix per questo mese, la data del 7 aprile per l’uscita dei nuovi episodi è meramente infondata. Potrebbe essere più plausibile, invece, l’idea che quest’ultima stagione venga divisa in due parti, una prima in uscita nell’agosto 2021 e l’altra nel 2022. Anche queste sono voci non confermate, ma considerando i tempi di produzione e post-produzione, la ripartizione in due lotti è certamente possibile con queste tempistiche e per di più permetterebbe a Netflix di cavalcare maggiormente l’hype per il finale di serie distribuendolo in due momenti diversi.

Il motivo per cui La Casa di Carta 5 non esce ad aprile 2021 è presto detto. Il creatore e showrunner Alex Pina ha spiegato di aver chiesto ed ottenuto maggior tempo per girare gli episodi di questa stagione, perché l’obiettivo è realizzare una conclusione dell’avventura della banda del Professore che sia altamente spettacolare. Per questo la produzione ha impiegato anche un mese e più per girare alcuni dei 10 episodi dell’ultimo capitolo. Ecco perché La Casa di Carta 5 non esce ad aprile 2021, come spiegato da Pina a Vertele.

La casa de Papel , che è stata assolutamente splendida e sorprendente, deve chiudersi con una stagione brutale. Questo è il capitolo più spettacolare, in cui stiamo usando molti giorni per registrare ogni episodio. Ci sono episodi che raggiungono praticamente i 40 giorni di riprese, il che è una enormità per un episodio televisivo.

Inoltre è chiaro che La Casa di Carta 5 non esce ad aprile 2021 perché – oltre al fatto che si sta ancora girando, come dimostra un recente post di Alvaro Morte – Netflix non ha ancora avviato alcuna campagna di marketing per promuovere la stagione finale.