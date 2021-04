Dopo essere stato brutalmente ucciso nel revival della serie, il Logan di Veronica Mars torna in tv in un nuovo ruolo: Jason Dohring indosserà la divisa in SEAL Team, a partire dalla quarta stagione che sta per debuttare negli Stati Uniti, in onda dal 7 aprile su CBS (in Italia prossimamente in onda su Rai4).

L’ex interprete di Logan di Veronica Mars entra nella stagione 4 del dramma militare della CBS in un ruolo fortemente ricorrente, annuncia Deadline: sarà nei panni del tenente comandante Whitshaw, un ufficiale carismatico che sa come sfruttare il sistema a suo vantaggio. Whitshaw è definito un uomo dalla “astuta capacità di coprire le proprie tracce, il che lo rende un formidabile avversario“.

Secondo le prime anticipazioni diffuse da TVLine sul nuovo ruolo dell’ex Logan di Veronica Mars, il nuovo personaggio di Whitshaw entrerà in una trama legata all’ufficiale dell’intelligence DEVGRU Lisa Davis (interpretata da Toni Trucks), verso la quale il tenente impersonato da Dohring farà in qualche modo da contraltare.

Di recente, dopo aver detto addio forzatamente al ruolo di Logan di Veronica Mars nel revival di Hulu terminato con la sua uccisione, Dohring era apparso in All Rise. Nella sua carriera oltre al ruolo amatissimo dal pubblico di Logan di Veronica Mars, era apparso nelle serie iZombie, The Originals, Ringer e Moonlight e in alcuni episodi di The Messengers e Bluff City Law .

La tragica fine di Logan di Veronica Mars ha reso il personaggio interpretato da Dohring nella serie con Kristen Bell ancora più popolare di quanto non fosse originariamente: il finale in cui il compagno della protagonista è stato brutalmente ucciso in un attentato avrebbe dovuto, nelle intenzioni del creatore Rob Thomas, aprire una nuova strada alla Mars per renderla una donna indipendente e pronta a dedicare la sua vita al lavoro di investigatrice, ma la svolta non è piaciuta al pubblico e ha attirato numerose critiche. Forse nemmeno i produttori di Hulu hanno apprezzato, visto che la serie non è stata rinnovata e Thomas ha perso la sua scommessa.