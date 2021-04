Nei 5 più grandi successi di Ghemon c’è tutta l’evoluzione di un artista che ha sempre seguito il suo istinto. Negli anni Giovanni Luca Picariello si è mosso tra il rap, il pop e il soul senza mai essere banale. Artista sensibile e versatile, ha dato una grande prova di sé nel Festival di Sanremo 2021 cantando la sua autodeterminazione per lanciare un forte messaggio di motivazione ai suoi fan.

Oggi Ghemon si è fatto le ossa e continua a dimostrare la sua passione per la musica e per la vita, riuscendo a rendersi un punto di riferimento per la scena contemporanea.

Grande (2007)

Dal repertorio più rap dell’artista di Avellino, Grande ha un beat trascinante e che si rende degno dell’hip hop italiano degli anni ’90: sincero, audace e impossibile da non riascoltare.

Adesso Sono Qui (2014)

Ghemon sa creare ottimi sincretismi tra i generi senza fare in modo che stridano tra loro. È il caso di Adesso Sono Qui, tratto dal terzo album Orchidee in cui il funk e il rap convolano a nozze per creare il giusto groove e l’atmosfera perfetta.

Un Temporale (2017)

Con saggezza e sensibilità Ghemon affronta il tema della depressione. Un Temporale si presenta come una serie di immagini accompagnate da un ritmo r’n’b che ti annienta la viscere. La canzone è stata reinterpretata anche dai Maneskin ed è contenuta nel quarto disco Mezzanotte (2017).

Rose Viola (2019)

Con Rose Viola Ghemon lancia la sua denuncia contro la violenza sulle donne, un racconto scritto dal punto di vista della donna. Con questo brano si classifica dodicesimo al Festival di Sanremo 2019.

Momento Perfetto (2021)

Per Momento Perfetto dovremmo ringraziarlo: in tanti possiamo specchiarci in un testo così motivazionale e schietto, per questo il brano in gara per Sanremo 2021 è uno dei più grandi successi di Ghemon.